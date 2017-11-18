Российские ученые подтвердили подлинность высадки американцев на Луну

Исследования лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения подтвердили подлинность высадки американских астронавтов на Луну.

Синхротронное излучение применялось для сравнения лунного грунта, доставленного на землю советскими станциями и американскими астронавтами, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне», – заявил академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов.

Напомним, обнаружение на Луне кратера от ступени ракеты миссии «Аполлон-16» возродило дискуссию о том, посещали ли американцы естественный спутник Земли, или речь все-таки идет о масштабной фальсификации.

Как сообщило издание Daily Star, один из пользователей Сети, изучавший снимок, который якобы был сделан во время высадки американцев на Луне, заметил на ней человека без скафандра.