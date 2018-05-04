В американских школах начнут изучать историю ЛГБТ

Сенат американского штата Иллинойс принял законопроект, согласно которому в государственных школах начнут преподавать историю ЛГБТ-сообщества, а также начнут использовать инклюзивные и «недискриминационные» учебники.

Законопроект, принятый 34 голосами «за» при 18 «против», требует, чтобы во всех начальных и средних школах изучали «роль и вклад лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в историю страны и штата», сообщает Fox News.

По словам сенатора-демократа Хизер Стинс, которая выступала в поддержку введения этого курса для школьников, преподавание истории этого сообщества важно для «повышения сочувствия и взаимопонимания, а также для предоставления исторических образцов для подражания для учащихся-ЛГБТ».

Сенатор поставила изучение ЛГБТ в один ряд с тем, как детям рассказывают о других притесняемых сообществах и национальностях.

Накануне The New York Times написала о другой тенденции в американском школьном образовании: к работе в Соединенных Штатах все чаще привлекают учителей-гастарбайтеров, так как американские педагоги увольняются из-за низких зарплат.