В Совфеде объяснили усиление ПВО Крыма «Панцирями» и С-400

Пополнение системы ПВО в Крыму комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», запланированное на этот год, сделает регион неуязвимым, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Пополнение системы ПВО в Крыму комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» отвечает интересам национальной безопасности. Доукоплектование данными вооружениями Крыма, запланированное уже в нынешнем году, сделает этот регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений», – передает ТАСС слова Бондарева.

Он отметил, что пополнение ПВО Крыма вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе и усилившимся вниманием альянса к Крыму.

«Мы видим активизацию НАТО в Черноморском регионе, повысившееся внимание к Крымскому полуострову с их стороны. То натовские боевые корабли патрулируют акваторию Черного моря, то самолеты-разведчики «отираются» в том же воздушном пространстве. К тому же на соседней с Крымом Украине американцы развернули свою деятельность как никогда нагло и дерзко. С учетом повышенной напряженности в отношениях России с отдельными странами Запада, инициированной, надо сказать, не нами, мы можем трактовать все эти действия как недружественные. И, конечно, намерены защищать нашу территорию, нашу границу», – передает РИА «Новости» слова Богдарева.



Напомним, ранее в пятницу командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников заявил, что соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».