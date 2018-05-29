Украинцы рассказали, как они устали от Порошенко

Украинцы в соцсетях раскритиковали президента страны Петра Порошенко, согласившись с предложением некоторых депутатов объявить ему импичмент.

Запись на странице партии «Укроп» в Facebook с призывом начать процедуру импичмента Порошенко набрала более 36 тыс. лайков, поделились ей почти 15 тыс. человек. Текст сопровождает фото Порошенко с подписью «Господин президент, страна устала от Вас!».

Пост также набрал более 1,5 тыс. комментариев. Мнения, которые набрали большее количество лайков, в основном выражают резко негативное отношение к Порошенко.

«Мог войти в историю как герой, а войдет как брехун, коррупционер и редиска», – написал Віктор Бирилюк.

«Украина не устала от нашего президента, а вымирает, деградирует, уничтожается все положительное. Произвол царит кругом. Неизвестно, как переживут это люди, которые не имеют возможности бежать за границу после повышения стоимости газа на 60%, света и так далее», – отметил Николай Кухаренко.

«Боль и недоверие к руководителям всех уровней, одни обещания для очковтирательства, а реальные вещи – только пиар», – посетовала Лариса Шульга-Мельник.

«С каждым следующим президентом становилось все хуже и хуже. Не факт, что следующий будет лучше. Мы думали, что этот богатый, и не будет грести себе в карманы, но не угадали. Почему все едут работать за границу? Мы такое богатое государство, земля – золото, а нас угнетают в Польше. Мы должны жить хорошо. Смеются все, до чего довели государство», – возмутилась Людмила Дубивка.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет рейтинг президента Украины Петра Порошенко упал до рекордно низкого уровня.

Социологическая группа «Рейтинг» публиковала данные о том, что жители Украины считают главной проблемой страны. Украинцы были недовольны войной в Донбассе, президентом и Верховной радой, нехваткой рабочих мест, а также уровнем зарплат и пенсий.