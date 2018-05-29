Лавров рассказал о просьбе Обамы к Путину по поводу Януковича

В 2014 году бывший президент США Барак Обама просил российского лидера Владимира Путина не отговаривать экс-главу Украины Виктора Януковича от соглашения с оппозицией, которое в том числе подразумевало досрочные выборы.

«Когда этот документ был уже готов, Обама звонил президенту Путину и просил его не отговаривать Януковича от подписания этого документа», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Лавров отметил, что в документе Янукович подписывал отказ от своих прерогатив верховного главнокомандующего, обещал использовать полицию и ОМОН только для охраны правительственных зданий, а также соглашался на досрочные выборы. Глава МИД России считает, что американцы в тот момент «почувствовали, что это перебор».

«Мы не отговаривали. Путин сказал, что, если Янукович как легитимный президент принимает решение его подписать, это его суверенное право. Что и произошло. А потом утром, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков, тут же начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента», – продолжил Лавров.

Глава МИДа напомнил, что тогда Москва обратилась к гарантам соглашения, однако те заявили, что Янукович самоустранился от власти и переходного процесса, сбежав из Киева. Оппозиция на этом фоне вместо правительства национального согласия объявила о создании «правительства победителей», напомнил Лавров.

«Никто не позвонил нам, не сказал: да, мы как бы вас просили поддержать этот процесс, он сорвался, ну, бывает», – отметил министр.

О том, что в феврале 2014 года Обама попросил Путина убедить Януковича принять условия Майдана и подписать соглашение о досрочных выборах, было известно и ранее. При этом сразу после переворота Обама сразу же признал новую украинскую власть.

Телефонный разговор между Путиным и Обамой состоялся 22 февраля 2014 года – на следующий день после подписания Януковичем и лидерами оппозиции соглашения об урегулировании кризиса на Украине. На следующий день свершился государственный переворот на Украине.