Financial Times посоветовал Путину «наслаждаться моментом»

На переговоры к президенту Владимиру Путину приезжала канцлер Германии Ангела Меркель, на следующей неделе ожидается прибытие французского лидера Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, пишет Financial Times, предлагая российскому лидеру «наслаждаться моментом».

«Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери», – приводит RT текст статьи Financial Times.

Эти два визита показывают, что, возможно, для России все налаживается в дипломатическом плане. На это могло повлиять решение президента США Дональда Трампа выйти из иранской сделки.

Теперь обнаружилось, что у России и Германии есть ряд общих интересов: соглашение по Ирану, противодействие давлению США по «Северному потоку – 2». Франция также говорит, что в некоторых пунктах их интересы совпадают с российскими, Макрон собирается приехать в Россию с такой идеей.

«Очевидно, что Путин смакует возможность показать, что он более надежный партнер, чем Трамп, который показал неуважение к традиционным союзам», – пишет автор статьи.

Глава комитета по международным отношениям в бундестаге Норберт Реттген отметил, что «Путин чувствует себя временным победителем в этой новой обстановке».

Франция также надеется, что поездка Макрона в Россию возвестит об оттепели в отношениях, пишет FT.

Ранее немецкая газета-таблоид Bild написала, что на переговорах в Сочи Путин показал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, кто хозяин «не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о встрече Путина и Меркель в Сочи.