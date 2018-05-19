В Германии назвали Путина хозяином мировой политической арены

На прошедших в Сочи переговорах президент России Владимир Путин показал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, кто хозяин «не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», пишет немецкая газета-таблоид Bild.

Так, Меркель побывала в гостях» у президента России Владимира Путина за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу, передает «ИноТВ».

Канцлер прилетела в Сочи, а не в Москву, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита», однако «ее российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин – не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», отмечает автор статьи для Bild Юлиан Репке.

Репке пишет также, что накануне встречи Владимир Путин «отпраздновал победу над террористами» с сирийским президентом Башаром Асадом, на которого Меркель еще в феврале возложила ответственность за «резню» в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о встрече Путина и Меркель в Сочи.