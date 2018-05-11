В Риме арестовали двух граждан Украины за попытку ограбить полицейского

Двое граждан Украины арестованы за нападение и попытку ограбить полицейского в Риме после ДТП с их участием, сообщает полицейское управление итальянской столицы.

Отмечается, что вечером в четверг, 10 мая, полицейский ехал по своим делам по западной окраине Рима, когда с ним внезапно столкнулась машина, где находились два человека, передает РИА «Новости».

Водитель вышел, чтобы убедиться в причиненном ущербе, но затем сел обратно и попытался скрыться. Когда полицейский подошел к их авто, показал удостоверение и представился, другой мужчина попытался вырвать у него из рук портмоне с документами, после чего произошла потасовка.

Пытаясь задержать двух злоумышленников, правоохранитель получил удар кулаком по лицу. Арестовать их удалось благодаря вмешательству оказавшегося рядом полицейского патруля.

Задержанными оказались двое граждан Украины 33 и 40 лет. Их арестовали по обвинению в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.