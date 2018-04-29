Российского пилота «Формулы 1» обозвали глупым

Испанский автогонщик и пилот команды McLaren Фернандо Алонсо раскритиковал россиянина Сергея Сироткина, представляющего Williams, из-за столкновения с болидом немецкого пилота Renault Нико Хюлькенберга во время гонки Гран-при Азербайджана.

«Какой глупый парень. Он сам закрыл путь. Я не понимаю. Невероятно. Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм», – приводит его слова «Спорт FM».

Сироткин сошел с гонки на первом круге в результате столкновения. Победу в гонке одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который первым преодолел 51 круг. Вторым стал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен, а третьим – мексиканец Серхио Перес из «Форс Индии».

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет 11-13 мая в Испании.

Ранее Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке в Австралии. Сообщалось, что он вынужден был сойти с дистанции Гран-при Австралии из-за пакета из-под сендвича, который попал в тормоза болида.