Американские военные устроили дебош в Румынии

Румынская полиция задержала семерых американских военнослужащих с базы ПРО США в Девеселу, которые устроили драку возле ночного клуба.

«Семеро американских военных с базы в Девеселу попали в полицию Крайовы после того, как были вовлечены в уличный конфликт. В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет. На улице их догнали охранники заведения, завязалась драка. Понадобилось вмешательство сотрудников заведения и органов правопорядка, чтобы их успокоить», – сообщил телеканал Digi24, передает РИА «Новости».

Отмечено, что американские военные вели себя агрессивно и с полицейскими, которые старались уладить конфликт. Граждан США задержали и отвели в полицию для дачи показаний. Трое офицеров и двое других военных получили штраф за нарушение общественного порядка.

В ВМС США отметили, что после инцидента началось внутреннее расследование.

В 2014 году в Девеселу начались работы по размещению противоракетного комплекса, являющегося составной частью создаваемой США и НАТО европейской ПРО. Комплекс состоит состоящего из американской многоцелевой зенитно-ракетной системы Aegis Ashore, оснащенной ракетами-перехватчиками SM-3 (Standard Missile 3), способными уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты средней дальности на высоте до 250 км.