Английский клуб может купить Смолова

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов планирует до старта чемпионата мира 2018 года оформить свой переход в английский клуб «Вест Хэм Юнайтед».

Стоимость трансфера российского форварда оценивается в 10-13 млн фунтов стерлингов (около 11,4-14,85 млн евро), сообщает Sky Sports.

Кроме того, в приобретении Смолова заинтересован «Марсель», впрочем сам футболист предпочитает переезд в Лондон. Источник в окружении Смолова сообщил, что «Вест Хэм Юнайтед» может закончить холодную войну болельщиков клуба с руководством, если приобретет Федора.

В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами, сообщает Чемпионат.com.