Пермских охотников наградили за спасение детей наборами для педикюра

В Пермском крае социальные работники наградили охотников, которые спасли потерявшихся в лесу детей, дорожными наборами, в которых были блокноты, шоколад и педикюрные щипцы, сообщил представитель правительства региона.

26 ноября двое охотников нашли в лесу неподалеку от деревни Бабичево двух мальчиков, которые заблудились почти сутки назад, передает РИА «Новости».

В качестве награды охотникам выделили материальную помощь по десять тысяч рублей, а также «на семейном форуме им вручили так называемые дорожные наборы»; внутри были «педикюрные щипцы, блокноты, ручки и шоколад».

Как сообщает «Комсомольская правда», кроме педикюрного набора, в подарочном пакете были «блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта».