Белоруссия выразила признательность Китаю за укрепление военной безопасности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил благодарность «китайским друзьям» за то, что они помогли создать ракетные комплексы с дальностью действия до 300 километров, которые, по мнению Минска, существенно укрепили военную безопасность республики.

«Наш президент уже говорил об этом, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они помогли создать практически новый вид вооружений в Белоруссии – ракетные комплексы с дальностью до 300 километров (реактивные системы залпового огня «Полонез»), которые, как мы считаем, существенно укрепили нашу военную безопасность, безопасность государства. Нам кажется, что такое взаимовыгодное взаимодействие с Китаем вполне логически оправдано», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Белоруссии.

«Мы начали развивать более активное сотрудничество с Китаем в военной сфере в связи с тем, что наши российские партнеры не всегда были готовы, скажем так, оказать нам содействие в создании каких-то новых видов оружия, необходимого для обеспечения большей безопасности нашего государства», – заявил Макей в интервью японской телерадиокомпании NHK.

В то же время, по его словам, военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Китаем не направлено против каких-либо третьих стран и, развивая эти контакты, белорусская сторона исходит из принципа необходимости укрепления своей «военной мощи и безопасности».