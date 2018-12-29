Киев пожаловался на потерю сотен миллионов долларов из-за блокады Крыма

Украина из-за блокады Крыма ежегодно теряет сотни миллионов долларов, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.

«Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей… только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию. То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым – это тоже негативный вклад…», – заявил Семиноженко.

По его словам, перекрытие воды для Крыма, предпринимались для того, чтобы «крымчане еще больше полюбили материковую Украину», передает РИА «Новости».

Украина не оставляет попыток вернуть Крым. На днях украинское правительство утвердило «стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя», надеясь убедить общество в том, что Киев продолжает бороться за «освобождение региона от оккупации».