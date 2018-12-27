Кабмин Украины одобрил «информационную стратегию» по Крыму

Украинское правительство утвердило «стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя», надеясь убедить общество в том, что Киев продолжает бороться за «освобождение региона от оккупации».

Проект стратегии, разработанный министерством информационной политики Украины, был представлен в четверг на заседании кабинета министров страны.

«Документ позволит определить направления информационной политики для оккупированных территорий, а также будет сигналом, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от оккупации», – заявила советник украинского министра Юлия Каздобина, передает ТАСС.

По ее словам, в документе предусмотрены ряд мероприятий, которые направлены на «формирование понимания незаконности оккупации Крыма», а также неизбежности его воссоединения с Украиной в будущем. Стратегия, уверяла Каздобина, также призвана развенчать «мифы об истории и настоящем Крыма» и работать над созданием «новых каналов донесения информации до жителей оккупированных территорий».

Украина не оставляет попыток вернуть Крым. Так, в ноябре директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина собирается провести в Крыму «быструю» декоммунизацию.