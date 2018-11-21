Матвиенко раскритиковала чиновников за отсутствие вкуса

При благоустройстве российских регионов чиновникам не хватает вкуса, в связи с чем необходимо приглашать специалистов-дизайнеров и учитывать мнение граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В июле она посетила Читу и отметила, что огорчена неухоженностью и запущенностью города при всей его красоте. Матвиенко отметила, что в городе плохие дороги и нестриженые газоны, а по тротуарам сложно пройти даже без каблуков. Раскритиковала спикер Совфеда и «уродище-фонтан» на площади перед краевым драмтеатром, передает РИА «Новости».

«Знаете, не хватает эстетики, вкуса. Ну не всем это дано по жизни, по природе – не только чиновникам, но и не всем людям. Но для этого есть специалисты, пригласите дизайнеров, посоветуйтесь, проведите опрос населения: нужен там фонтан или, может быть, что-то другое, и если нужен, то какой. Не надо делать, лишь бы делать, лишь бы галочку поставить», – сказала Матвиенко.

По ее словам, главную площадь в Чите привели в порядок, однако теперь там «разноголосица в цветах».

«Кашпо зеленые, цветы такие… Понимаете, нет вкуса у людей – вот это проблема. Деньги тратим, причем хорошо осваиваем, а на выходе удовлетворения от сделанного нет, и глаз это не радует», – посетовала спикер Совфеда.

У нее поинтересовались, какова судьба «фонтана-уродища».

«Я тоже живой человек и иногда допускаю эмоции, может быть, избыточные, чего не стоит делать. Но уже мне себя не переделать, поэтому уж извините, если что-то эмоциональное вырывается», – сказала Матвиенко, комментируя свое заявление об этом фонтане.

По ее словам, театральная площадь в Чите была «раздолбанная донельзя» с «гоголевской лужей» посередине, в которой не было только свиней.

«Этот фонтан – я не знаю, где такой цвет нашли. Я уж не говорю про цвет жуткий, неэстетичный, то есть вообще эстетики нет. И главное, что он и не работал. Ну, зачем эта огромная чаша – неработающая, раздражающая своим жутким видом?» – заявила Матвиенко.

По ее словам, из каждого региона, который она посещает с рабочей поездкой, она уезжает с «домашним заданием» для себя – не только высказывает замечания, но и помогает решать вопросы. Не стал исключением и Забайкальский край, где после ее визита «удалось решить вопрос о выделении средств из федерального бюджета на ремонт театра».

«Это долгожданная история, когда я была, они слезно попросили поддержать, потому что театр 50 лет вообще не ремонтировался… В этом плане мы помогли, театр со следующего года становится на реконструкцию», – рассказала она.

По ее словам, вопрос с уже «легендарным» фонтаном, тоже будет решен.

«Исполняющий обязанности губернатора прислал мне письмо, что они начали ремонтировать фонтан, и будут советоваться с гражданами в какой цвет его покрасить, и что разрабатывается проект ремонта театральной площади. Потому что, конечно же, после того, когда театр будет отремонтирован, все в округе должно тоже иметь соответствующий эстетический вид», – продолжила спикер СФ.

Она пообещала следить за ситуацией с благоустройством театральной площади в Чите и в целом больше уделять внимания вопросам благоустройства.

«Потому что то, в какой среде люди живут, создает настроение, воспитывает вкус, это очень позитивно в целом влияет на любовь к своей малой родине. Это очевидные вещи», – отметила Матвиенко.

Она упомянула о критике в адрес Южно-Сахалинска. Этот город она посетила два года назад.

«Тоже удручающе было, то есть много нагорожено чего было, такая хаотичная застройка, непонятная планировка. Покритиковали. Молодец мэр Южно-Сахалинска, они разработали генеральный план развития, пригласили специалистов, дизайнеров, градостроителей, они привезли в Совет Федерации презентацию через год, как они будут благоустраивать Южно-Сахалинск. То есть такая конструктивная критика дает хорошую отдачу», – заявила она.