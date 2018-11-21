Немецкие СМИ сказали, как кредиторы «согрешили» с Украиной

Всемирный банк, МВФ и Евросоюз, открывая для Украины «денежный кран», в очередной раз совершают «грехопадение», ведь в ходе президентства Петра Порошенко ни один олигарх или высокопоставленный чиновник так и не оказался за решеткой в этой стране за коррупцию и мошенничество, пишет Süddeutsche Zeitung.

Немецкая газета уверяет, что Украине не потребовались бы кредиты вовсе, если бы ежегодно из казны не крали миллиарды евро, передает ИноТВ содержание публикации.

Автор статьи Флориан Хассель недоумевает в связи с решением кредиторов о главе с Всемирным банком, Международным валютным фондом и Европейским союзом одобрить Украине новые миллиардные ссуды. Он подчеркнул, что спонсоры Киева, «определенно, не слепы», однако им приходится поддерживать коррумпированную систему в этой стране, так как они полагают, что в борьбе с «экспансионистской Россией» им попросту ничего другого не остается.

Хассель указывает, что с помощью кредитов украинские власти должны были реализовать и ускорять реформы, однако на это деньги идут «только в исключительных случаях». «Обычно миллиарды из Вашингтона и Брюсселя позволяли президенту Петру Порошенко и его соратникам выиграть время, чтобы ничего не делать или даже саботировать реформы», – пишет он, добавив, что на Украине «реформы охотно имитировали и продолжают имитировать».

Инвесторы, впрочем, «видят коррупцию и нефункционирующую судебную систему» и поэтому обращают свой взор на другие страны, например, Польшу, отмечает автор статьи.

Он подчеркнул, что у обычных украинцев дела в своей стране «часто не идут», зато состояние 100 богатейших украинцев растет в 12 раз быстрее, чем экономика Украины. В их руках сконцентрированы 37,5 млрд долларов – половина государственного долга страны, добавил Хассель.

«В ходе президентства Порошенко ни один олигарх, ни один высокопоставленный чиновник, однако, не оказался за решеткой за коррупцию и мошенничество. Ничего удивительного, ведь Порошенко – сам олигарх», – пишет Suddeutsche Zeitung.

«Несмотря на это, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский союз все равно вновь открыли денежный кран и тем самым совершили грехопадение в очередной раз», – заключает издание.

Ранее на этой неделе президент Украины Петр Порошенко похвастался согласием МВФ выделить его стране новый кредит.