В России задумались о создании совместной с Китаем альтернативы для Facebook и YouTube

Замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что России и Китаю нужно подумать о создании новых соцсетей для альтернативы Facebook, Twitter и YouTube.

Он отметил, что российские и китайские СМИ стали влиятельными игроками на мировом медиарынке и начинали сталкиваться с «недобросовестной конкуренцией», которая выражается в том, что ставится под сомнение их правдивость и возникают прямые ограничения на распространение информации, передает РИА «Новости».

Волин считает, что России и Китаю нужно вырабатывать общие подходы и ответные шаги, направленные «на возможность доносить свою точку зрения и свое содержание до других районов, до других людей».

По его словам, важную роль в этом играют и средства распространения – «как технологические платформы, так и среды, в которых информация распространяется».

«Потому что если Twitter, YouTube или Facebook будут идти по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, то нам не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, как думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах. Хотя мы очень надеемся, что до этого дело не дойдет, но к этому мы точно должны быть готовы», – подытожил Волин.