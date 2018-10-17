Блогеры рассказали подробности создания второй бригады морской пехоты ВМС Украины

В Одесской области формируется вторая по счету бригада морской пехоты военно-морских сил Украины (ВМСУ); соединение разместят в новых военных городках Дачное-1 и Дачное-2, строительство которых уже вышло на финишную прямую.

О формировании второй бригады ВМСУ сообщает одесский веб-ресурс «Думская.net» со ссылкой на источники в командовании.

По данным источников блога bmpd, соединение разместится в новых военных городках Дачное-1 и Дачное-2.

Состав и численность бригады держат в секрете; известно лишь, что в нее войдет 137-й батальон МП, который в данный момент дислоцируется в Дачном.



Бригада получит 35-й номер, а командовать ею будет полковник Николай Палас, занимающий должность заместителя командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ДШВ.

Палас является уроженцем Болграда Одесской области. Окончил Одесский институт сухопутных войск.

Полковник участвовал в боевых действиях на востоке Украины, был ранен. Награжден орденами «За мужество» и Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее сообщалось, что Украина усилила группировку кораблей в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД анализировала, помогут ли ВМС Украины старые американские фрегаты.