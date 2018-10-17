«Нафтогаз» признал Украину «фейл-кейсом»

Украина не является не только лидером, но даже «середнячком» среди государств, заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Если убрать эмоции, мы – классический фейл-кейс», – приводит его слова «Новое время».

Коболев заявил, что с каждым годом вопрос о том, как Украине «выиграть в глобальной конкуренции», становится «все сложнее», передает РИА «Новости».

Коболев подчеркивает важность качества человеческого потенциала, так как государства-лидеры будут привлекать квалифицированные кадры.

По мнению директора «Нафтогаза», шансы Украины выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.