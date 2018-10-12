На Украине заявили о принадлежности Киево-Печерской лавры УПЦ КП

Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры на Украине находятся в подчинении Киевского патриархата (КП), утверждает представитель УПЦ КП Евстратий Зоря.

«Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигией (находятся в подчинении) Киевского престола – по соборным решениям еще 1991 и 1993 годов. Поэтому определение этого факта в полном титуле предстоятеля – лишь констатация того, что до сих пор было», – цитирует Зорю ТАСС.

Зоря говорит о решении синода непризнанной УПЦ КП изменить титулование предстоятеля, добавив к полной форме «Свято-Успенской, Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит».

На субботнем заседании КП также призвал украинское православие к объединению.

«Киевский патриархат призывает епископов, духовенство и верующих Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Московского патриархата на Украине поддержать процесс объединения украинского православия», – говорится в сообщении КП.

Кроме того, синод КП заявил, что решения Константинопольского патриархата «открывают путь к созыву и проведению чрезвычайного объединительного Собора иерархов УПЦ», который должен утвердить решение о церковном единстве и избрать настоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который сможет получить томос об автокефалии УПЦ.

Между тем патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Патриарх Сербский Ириней призвали Константинопольского патриарха Варфоломея восстановить братский диалог с РПЦ, чтобы разрешить возникший конфликт и вернуть связи мира в православной церкви.

«Опасное положение в православном мире, сложившееся из-за положения на Украине, не может далее продолжаться, не положив долгосрочного разделения между всеми членами Православной церкви», – говорится в официальном совместном заявлении Сербской православной церкви и Антиохийской православной церкви.

Напомним, что на сегодняшний день нижняя часть Лавры находится в ведении канонической УПЦ МП, а верхняя часть Лавры – в юрисдикции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, то есть в собственности государства.

Ранее в субботу в РПЦ заявили, что на Украине Константинопольский патриархат выполняет «заказ» США.

Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав. Большинство верующих, как заявил патриарх Кирилл, поддержали решение РПЦ.

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