Россельхознадзор запретил поставки птицы из Швеции

Россельхознадзор ввел запрет на поставку живой птицы и продукции из нее из трех регионов Швеции из-за угрозы болезни Ньюкасла.

Под ограничения подпадает продукция из шведских регионов Эстергетланд, Кальмар и Скане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Россию нельзя ввозить живую птицу, инкубационные яйца, мясо птицы и все виды птицеводческой продукции, не прошедшие тепловую обработку в 70 градусов и выше. Также запрещены к ввозу корма и кормовые добавки для птиц.

Запрет связан с угрозой распространения болезни Ньюкасла.

Напомним, в ноябре Россельхознадзор уже вводил временные ограничения по ввозу из ряда регионов стран Евросоюза живой птицы, яиц, овец и коз в связи с этой болезнью. Птицы и яйца запретили ввозить из некоторых регионов Болгарии, Нидерландов и Швеции, а овец и коз – с греческого Лесбоса.