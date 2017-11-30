Экс-министр экономики предрек Украине дефолт

Если Украина продолжит либеральную экономическую политику, ее ожидает дефолт, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

«Потому что нам нечем возвращать внешние долги Украины. И без денег МВФ и, я подчеркиваю, в случае продолжения прежней либеральной политики дефолт действительно неизбежен», – передает его слова УНИАН.

Он отметил, что кредиты, которые дает МВФ, не уберегают страну от дефолта, а только отодвигают его во времени. Суслов считает, что дефолт просто наступит позже – но уже в условиях еще больших долгов.

В декабре источник в фонде заявил, что Киев будет вынужден вести переговоры о продлении финансовой помощи по линии МВФ еще 10–15 лет, в противном случае риск дефолта Украины по долгам резко увеличится в 2019–2020 годах.