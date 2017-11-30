Минфин назвал иски по царским займам «головной болью» для России

Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что иски французских владельцев «царских облигаций» доставляют «определенную головную боль» России.

«По соглашению, которое с французами подписали, следует, что в судах представители официальных властей Франции эти иски не поддерживают. Эти иски доставляют определенную головную боль, но раз за разом в судах тот, кто подает их – проигрывает», – сказал Сторчак, передает РИА «Новости».

Сторчак также отметил, что держателями «царских» облигаций является большое количество граждан. «Это все свободные граждане, имеющие право на собственное мнение, и французские власти не могут запретить им выступать с исковыми заявлениями, подавать в суды разных инстанций», – подчеркнул замминистра.

Однако прокуратура, по его словам, не поддерживает такие иски, и суды проигрываются, примеров тому было достаточно много.

Соглашение, о котором упомянул Сторчак, Россия и Франция подписали 27 мая 1997 года. По нему обе страны «взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года».

В среду Франция подтвердила отказ от требований к России по царским займам. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что более 400 тыс. французов хотят получить от России выплаты по облигациям, выпущенным еще царской Российской империей. Общая сумма долга, согласно публикациям СМИ, находится в диапазоне от 10 до 30 млрд евро.