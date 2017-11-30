В США убили привезенных из России пчел

Неизвестные в Калифорнии опрокинули более ста ульев и убили около 200 тыс. пчел, сообщили местные СМИ.

Как передает телеканал KSBW, пчелы, которых хозяин пасеки завез из России и Италии, погибли от того, что были облиты бензином, передает РИА «Новости».

Как рассказал хозяин пчел, погибший рой отличался неагрессивным поведением, а в совершении преступления мужчина заподозрил соседей, которые опасались за здоровье детей.

Ущерб от действий вандалов составил 50 тыс. долларов.

Напомним, ранее техники на авиабазе Лэнгли-Юстис в штате Вирджиния, пришедшие готовить F-22 к вылету, обнаружили, что на сопле истребителя поселился огромный рой пчел, что сделало использование самолета временно невозможным.