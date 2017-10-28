В «Формуле-1» появился новый российский гонщик

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила, что подписала контракт с 22-летним российским гонщиком Сергеем Сироткиным.

Сироткин произвел впечатление на команду на шинных тестах в Абу-Даби. Его партнером будет канадец Лэнс Стролл. Сироткин пришел на смену Фелипе Массе, который завершил карьеру, передает «Интерфакс».

Он стал третьим российским гонщиком в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята.

О том, что Сироткин войдет в состав Williams, сообщалось еще в декабре 2017 года.

Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в Гран-при участвовали Виталий Петров и Даниил Квят, передает РИА «Новости».

Сергей Сироткин родился 27 августа 1995 года в Москве. Начал заниматься картингом в семь лет.



В 2010 году дебютировал в итальянской гоночной серии «Формула Абарт» (команда Jenzer Motorsport). В 2011 году выиграл титул в европейском чемпионате «Формулы Абарт», одержав победу в пяти из 14 гонок. В тот же год в итальянском чемпионате «Формулы Абарт» Сироткин завоевал серебро.



В 2013 году стал самым молодым гонщиком в чемпионате мировой серии «Рено». По итогам сезона занял девятое место.



Летом 2013 года Сироткин начал сотрудничество с командой «Формулы-1» «Заубер».



В 2014 году на чемпионате мировой серии «Рено» выступал в составе команды Fortec Motorsport. По итогам чемпионата занял пятое место.

В апреле 2016 года Сироткин стал тестовым пилотом команды «Формулы-1» «Рено».

В феврале 2017 года Сергей Сироткин был объявлен резервным пилотом команды «Формулы-1» «Рено» в сезоне-2017.



В прошедшем сезоне Сироткин в составе «Рено» выступал в сессии свободных заездов на Гран-при России, Испании, Австрии и Малайзии.

Напомним, ранее гоночная программа Red Bull прекратила сотрудничество с российским пилотом чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Даниилом Квятом.