Кремль опроверг повышение НДФЛ

Никаких решений о возможном повышении НДФЛ для пополнения бюджета пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый рад предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они докладывались главе правительства и президенту. Но каких-либо решений сейчас не принималось», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать предложение экспертного сообщества, касающееся возможного повышения НДФЛ до 15% для пополнения бюджета и исполнения социальных обязательств.

Напомним, весной 2017 года сообщалось, что экономический блок правительства рассматривает возможность налогового маневра по формуле «21/20» с введением торгового сбора во всех регионах и увеличением НДФЛ до 15%.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании по производственной безопасности заявил, что неизменной фискальной нагрузки не существует ни в одной стране мира, ее повышение – лишь вопрос выбора и темпов развития страны.