США подвергают уничтожению один из главных символов Франции

Tекст: Валерия Вербинина

Традиционно 97% производимой продукции отправлялось на экспорт, и до недавнего времени крупнейшими рынками для благородного напитка были США и Китай. Но однажды Евросоюз, обеспокоившись низкой стоимостью китайских автомобилей, в порыве вдохновения решил ввести на них пошлины. Китай нанес ответный удар и ввел пошлины на коньяк, обрушив французский экспорт в эту страну.

Немного подумав, Евросоюз решил, что хорошее надо повторить, и ввел пошлины на американский виски, после чего Дональд Трамп обложил пошлинами в 200% европейские вина, включая коньяки – что означает для отрасли уже просто катастрофу.

«Мы на краю гибели, – в крайнем расстройстве заявил Флоран Морийон, президент Национальной межпрофессиональной ассоциации коньяка (BNIC), которая представляет интересы отрасли. – Мы стали бесполезными заложниками войны, в которой не решаем ничего».

Столкнувшись с одними только китайскими ограничениями, отрасль стала терять по 50 миллионов евро в месяц. Уже в феврале Морийон жаловался на падение экспорта и на то, что ситуация стала сказываться и на рынке труда, связанном с производством коньяка. «Речь идет об отрасли, которая работает как часы, в ней заняты 70 тысяч человек, и теперь она зависит от европейских политических решений», – добавил он и призвал власти помочь своим гражданам.

Помощь, однако, получилась более чем своеобразной, потому что Евросоюз решил ввести 50%-е пошлины на ряд ввозимых из США товаров, включая виски бурбон. Справедливости ради следует отметить, что эта мера стала ответом на решение Белого дома ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия.

Когда американцы назвали европейское решение «крайне разочаровывающим», стало ясно, что одним алюминием Европа не отделается, потому что граждане США не любят, когда их разочаровывают. Буквально тотчас же на Европу нацелился президент Дональд Трамп, который один стоит целого авианосца, и нанес удар из всех стволов в самое сердце. Ах, вам не по вкусу наш бурбон? Так получайте пошлину в 200% на свои вина, включая коньяк.

Столкнувшись с падением экспорта в Китай, французы уже были вынуждены приступить к частичному уничтожению виноградников, которое в лучших бюрократических традициях было названо «добровольным и временным». Однако конфликт с США застал производителей врасплох, потому что введенные Трампом пошлины означают только одно.

«Мы не продадим ни одной бутылки в США. Мы относимся к этим угрозам очень серьезно», – заявил Морийон. Он дошел даже до того, что назвал происходящее «катастрофой» – хотя французы любят риторические заявления, все же такими сильными словами они предпочитают не разбрасываться.

«На кону 70% нашего бизнеса, – добавил Морийон, имея в виду возможную потерю обеих главных рынков, американского и китайского. – Если все останется так, как есть, мы будем уничтожены».

В 2024 году американский рынок для производителей коньяка и так значительно просел – по оценкам Le Parisien, он потерял до 45% объема и до 40% в стоимости. При этом только за последние 4 месяца экспорт в Китай упал на 60%. Но, как видно, это еще далеко не предел. «Если мы потеряем и Китай, и США, мы потеряем две трети наших доходов», – заметила Патрисия Габорио, вице-президент Организации защиты коньяка и управления, которая объединяет 250 торговых домов.

Представители отрасли, которой грозит разорение, вновь воззвали к правительству и к властям Евросоюза, пытаясь обратить внимание на положение, в котором они оказались. В четверг 20 марта министр сельского хозяйства Франции Анни Женевран приехала с визитом в регион Новая Аквитания для встречи с производителями коньяка и пообещала, что власти будут придерживаться политики «твердости и дипломатии».

Признав, что решение вопроса, однако, зависит от политики властей ЕС, «которые должны выражать свою волю сильно и ясно, в интересах всех членов союза», она добавила: «Мы не хотим торговой войны с США. Победителей в ней не будет… Однако посмотрим правде в глаза, коль скоро речь идет о международной торговле. Из Америки мы импортируем вин и крепких напитков на 500 миллионов, в то время как Европа экспортирует в США (аналогичной продукции) на 14 миллиардов».

Из этого следует, что не стоит швыряться камнями, когда сам живешь в стеклянном доме, но до столь логичного заключения министр доходить не стала. Если китайские пошлины еще оставляли какую-то надежду, то угроза Трампа означает фактически обнуление американского экспортного рынка коньяка, который – несмотря на трудности – составлял 45% экспорта отрасли.

В деньгах эти потери составят до 2 млрд евро в год.

Следует отметить и такую деталь, как разница в подходах: помимо злосчастного бурбона, Европа объявила о пошлинах на целый ряд товаров и продуктов из США, включая яйца. Это шпилька во вполне европейском духе – дело в том, что в Америке сейчас свирепствует птичий грипп, и с яйцами там ситуация весьма напряженная.

Однако Трамп шутку не оценил и с ходу нанес удар по самому чувствительному месту, да еще и выставил пошлину аж в 200%, которая для Европы заведомо неподъемна. Так что зря министр Женевран утверждала, что в торговых войнах победителей не бывает. Любые войны в этом мире ведутся исключительно с целью победить, и действия президента Дональда Трампа указывают на то, что единственным победителем везде и всегда он склонен рассматривать только себя и свою страну.

Нельзя сказать, что французские власти ничего не делают: предполагается, что коньячный вопрос будет обсуждаться в Пекине во время визита министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, который намечен на 27 марта, и что в Китай позже отправится и премьер-министр Франсуа Байру – не только по поводу коньяка, конечно, но и ради него тоже. «Там, где надо проявить твердость, это прерогатива Евросоюза, – заметила министр сельского хозяйства мадам Женевран. – А в том, что касается дипломатии, это уже прерогатива Франции». Тем не менее не очень понятно, каким образом Франция сможет отстаивать свои интересы, когда она не может отменить решения Евросоюза и обязана им следовать, нравится ей это или нет.

Что касается американского рынка, то, по сообщениям американской прессы, чиновники из Евросоюза собираются отсрочить до середины апреля введение тарифов на американскую продукцию, включая бурбон, ставший камнем преткновения, и более тщательно изучить список продуктов, попавших под санкции. Возможно, более тщательному изучению поможет тот факт, что Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Европы. И весьма возможно, что они окажутся такими, что коньячная война покажется детской шалостью.