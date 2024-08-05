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    5 августа 2024, 13:10 • В мире

    Белоруссия меняет политику памяти о совместной с Россией истории

    Белоруссия меняет политику памяти о совместной с Россией истории
    @ tops.gpk.gov.by/smorgon

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Политика исторической памяти в Белоруссии поворачивается к России. Свежим свидетельством этому стало открытие обновленного памятника, посвященного павшим в Первой Мировой войне. Что именно символизирует этот мемориал, в чем были сложности в его создании и как они в итоге были преодолены?

    3 августа в белорусском городе Сморгонь состоялось торжественное открытие обновленного мемориала, посвященного героям и жертвам Первой мировой войны.

    Город не случайно был определен местом для строительства мемориального комплекса. С сентября 1915-го по февраль 1918 года через город проходил передний рубеж российско-германского фронта. «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал» – так говорили солдаты того времени.

    Первые газовые атаки кайзеровских войск, гибель экипажа воздушного корабля «Илья Муромец», подрыв немецкой батареи «Золотая горка», участие в боях Женского батальона смерти – все это было на сморгонской земле. До сих пор в Сморгони и ее окрестностях сохранились многочисленные доты, траншеи, окопы, могилы солдат. За время войны город с 16-тысячным населением стал мертвым городом.

    У этого мемориала была длинная и противоречивая судьба, достаточно точно отражавшая все перипетии исторической политики в России и Белоруссии на протяжении последних двух десятилетий. Идея создания памятника принадлежит жителю Сморгони полковнику Советской Армии в отставке Владимиру Лигуте. Конкурс эскизных проектов был объявлен еще в 2006 году, а в 2009-м были отлиты основные скульптуры мемориала – «Гений солдатской славы», «Солдаты» и «Беженцы».

    Однако работы по возведению памятника начались лишь в 2012 году, когда были выделены средства из бюджета Союзного государства. К 100-летию со дня начала Первой мировой так и не были завершены – митинг-реквием 2014 года проходил рядом с фактически недостроенным памятником.

    Более того, в период так называемой либерализации в Белоруссии, расцвет которой пришелся на 2015-2020 годы, тема мемориализации Первой мировой в стране отошла на задний план.

    По всей стране появлялись огромные конные монументы князьям Великого княжества Литовского и королям Речи Посполитой (Витовту – 2010, деревня Пелеса; Ольгерду – 2014, Витебск; Гедимину – Лида, 2019, было запланировано открытие памятника Миндовгу в Новогрудке). И это не считая памятников прочим европейским деятелям, которых в Белоруссии считают «своими» (Адаму Мицкевичу, Винценту Дунину-Марцинкевичу, Станиславу Монюшко). В то же время деятельность немногочисленных энтузиастов, посвятивших жизнь теме увековечивания русских героев Первой мировой, находилась под пристальным вниманием властей.

    Даже после 2020 года, когда политический вектор страны определился, тема Первой мировой, боев Русской Императорской армии на территории современной Белоруссии продолжала оставаться на периферии. Лишь осенью 2023 года по инициативе председателя Сморгонского райисполкома Геннадия Хоружика из районного бюджета были выделены средства для достройки мемориала.

    В результате на нем были сформированы дополнительные пешеходные маршруты, облицованы гранитными плитами стены памяти в Зоне Памяти и Скорби. Была достроена памятная часовня, установлены большие гранитные валуны с мемориальными досками в честь конкретных подвигов и героев – Женского батальона смерти Марии Бочкаревой, экипажа бомбардировщика «Илья Муромец» и т.д.

    Таким образом, в Белоруссии наконец окончательно завершен первый на постсоветском пространстве крупный мемориал, посвященный событиям Первой мировой. Все памятники, воздвигнутые в России и на Украине к 100-летию начала той войны, значительно менее масштабны и по большому счету локальны.

    Торжественное открытие мемориала 3 августа 2024 года, к 110-летию начала Первой мировой, превратилось в крупное, знаковое мероприятие. В нем участвовало не только практически все население Сморгони во главе с руководством района, но и делегации, прибывшие из российских городов-побратимов белорусского города – Гусева, Арзамаса, Уфы, Пензы.

    Состоялось торжественное освящение памятной часовни. Затем реконструкторы из Белоруссии и России воссоздали несколько эпизодов Первой мировой – атаку кавалеристов 13-го уланского Владимирского полка на германскую пехоту, газовую атаку немецких войск, атаку Женского батальона смерти в июле 1917 года.

    В ходе мемориальных торжеств официальные лица Белоруссии и России были едины в оценках событий прошлого. «110 лет назад началась страшная мировая война, унесшая миллионы жизней наших воинов, гражданских лиц, разрушившая империи, изменившая миропорядок, – подчеркнул генеральный консул Российской Федерации в Гродно Феодосий Владышевский. – Сейчас история расставила все на свои места. Сегодня мы вспоминаем героев тех лет. Сейчас особенно важно проводить работу по увековечиванию их памяти.

    Отрадно, что мемориал, появившийся в том числе благодаря сотрудничеству в рамках Союзного государства, торжественно открыт. Наши страны связывает общая история, наши братские народы пережили множество тяжелых моментов. Важно помнить уроки истории и передавать память потомкам».

    Открытие сморгонского мемориала 3 августа 2024 года можно считать ярким примером изменения исторической политики Белоруссии. На торжественной церемонии в полный голос звучали чествования во славу воинов, положивших жизни больше века назад за веру, царя и общее Отечество.

    Недаром российские гости, присутствовавшие на церемонии, в один голос отмечали, что размах торжеств вполне соответствовал важности даты. Еще в 2019-м в Белоруссии такое вряд ли было бы возможно. Теперь же памятные торжества в честь Первой мировой и поминовение павших солдат Русской Императорской армии – одна из примет сегодняшней белорусской идеологии.

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