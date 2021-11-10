Коронавирус разлучает Украину с Европой

Одно из ключевых пропагандистских достижений Украины на пути сближения с ЕС – безвизовый режим с Шенгенской зоной – поставлено под сомнение. Украина исключена из списка стран, граждане которых могут свободно посещать Европу, и причиной тому стал резкий рост заболеваемости коронавирусом в этой стране. Это решение уже вызвало крайне нервную реакцию в Киеве.

Еврокомиссия пересмотрела список стран, в отношении граждан которых она рекомендует снять или начать снимать запрет на поездки в страны ЕС. Из этого списка были исключены Сингапур, а также Украина.

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В Киеве это решение восприняли вовсе не как будничное, а очень болезненно – настолько болезненно, что пытаются убедить собственных граждан в том, что решение ЕС о сохранении запрета на въезд украинских граждан не означает сохранение запрета. «После исключения Украины из «зеленого списка» ЕС полного закрытия границ Евросоюза не будет, – заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. – Это рекомендация, а финальные решения будет принимать отдельная страна. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев».

Болезненная реакция связана отнюдь не с тем, что украинский министр беспокоится о том, что для украинцев закрывается доступ в венские кофейни или на польские клубничные поля. Она связана с тем, что Европа своим решением подрывает одну из основ легитимности нынешнего киевского режима.

Ни для кого не секрет, что украинские власти и активисты называют уличные беспорядки 2013-2014 годов, приведшие к государственному перевороту, «революцией достоинства». Конечно, оно звучит гораздо лучше и красивее, чем «переворот, отправивший страну в состояние гражданской войны», однако здесь есть одна тонкость. Если речь о том, что если по итогам «революции» Украина получила достоинство, то оно должно в чем-то выражаться. В каких-то позитивных изменениях жизни, в повышении ее достоинства.

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Фундаментальных изменений к лучшему Украина не получила – только падение уровня жизни, радикализацию общественной жизни и гражданскую войну. Поэтому власти попытались найти каких-то «мышей», которые потом раздули до великой революционной победы, национального достоинства. Одной из этих «мышей» и стало решение ЕС о введении так называемого безвиза для украинцев. Да, по факту это не совсем безвиз – лишь разрешение совершать безвизовые краткосрочные поездки в туристических целях.

Да, эти поездки нужны и важны украинцам. «Все что касается прав и свобод, в том числе и права передвижения, для украинцев краеугольно. Безвиз очень удобен – ты можешь взять паспорт и ехать в Европу в любое время без унизительных хождений по визовым центрам или посольствам с консульствами. Заробитчанам безвиз дал возможность трудиться за рубежом, а экономически этот труд приносил на Украину еще полтора бюджета, что заробитчане пересылали и привозили домой из стран своего пребывания», – поясняет газете ВЗГЛЯД украинский политолог Янина Соколовская.

Однако украинская пропаганда раздула безвиз до важнейшего символа украинско-европейской интеграции и величайшего достижения украинской постмайданной власти. И сейчас Европа ставит этот символ под большое сомнение – а значит, наносит удар по авторитету киевской власти.

Именно поэтому в украинских СМИ разгорелась битва за нивелирование решения Еврокомиссии. В полном соответствии с посылом Кулебы (о том, что не каждая страна примет такое решение) журналисты и политики стали мониторить реакцию европейских государств.

И сразу же нарисовали перемогу. «Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация [от COVID-19] или отрицательные тесты до и по прибытии», – радуется Дмитрий Кулеба. Это, конечно, здорово, но тут есть одно маленькое «но»: Кипр не входит в Шенгенскую зону. А нужна именно страна, через которую можно попасть в другие страны ЕС.

В какой-то момент украинские журналисты снова возрадовались – появились сообщения о том, что Бельгия сохраняет безвиз. Однако затем информацию подкорректировали – бельгийцы позволяют приезжать в их страну украинцам только «в случае наличия уважительной причины» (вид на жительство, учеба, лечение). Туризм в эти причины, понятно, не входит. Хотя в целом ряд некоторых (не всех) европейских стран действительно готов принять украинских туристов, но при обязательном карантине или же наличии сертификата о вакцинации.

Причины статистические, экономические, политические

Успокаивают адептов безвиза и по-другому. «Преждевременно расстраиваться не стоит, так как список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели, в зависимости от эпидемиологической ситуации. В связи с этим есть надежда на то, что Украина снова сможет в него попасть», – уверяет украинское издание «Главред». Однако такой сценарий все-таки маловероятен. Дело в том, что решение ЕС имеет под собой серьезные эпидемиологические причины. И не только такие.

На сегодняшний день и в обозримом будущем никаких статистических оснований для снятия с украинских граждан запрета на въезд нет. В стране сохраняется крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Так, 9 ноября от коронавируса на Украине погибло более 800 человек. Еще более полумиллиона – и это лишь официальные цифры – сейчас болеют «короной» (они называется «активные зараженные).

Для сравнения (если брать в пересчете на душу населения и предположить, что на Украине действительно проживает 40 миллионов человек, как об этом говорят украинские власти): на Украине в два раза больше активных зараженных и более чем в два раза больше суточных смертей, чем в России. Если же сравнивать Украину с соседней евросоюзовской Польшей (где плюс-минус столько же населения), то на Украине почти в два раза больше активных больных и в три раза больше суточных смертей.

Да, теоретически у украинцев есть вариант обхода коронавирусной причины проблемы. «Киев покажет статистику успешного преодоления модной болезни (думаю, она уже готовится), чтобы выйти из «красной зоны» желательно в «зеленую». Тогда угроза фактического прекращения безвиза будет аннулирована», – говорит Янина Соколовская. Однако зачем Европе вестись на украинскую кампанию? Экономических оснований для возобновления визитов украинцев тоже нет. Сезон сбора урожая закончен, а украинские туристы в целом не так уж и платежеспособны. В отличие, кстати, от российских.

Теоретически власти Евросоюза могли бы пойти поперек здоровья своих граждан и снять с Украины визовые ограничения по политическим причинам – как элемент поддержки «страдающего от российской агрессии украинского населения». Однако украинские власти за последние месяцы сделали все возможное для того, чтобы это решение не было принято.

Во-первых, они отказывались понимать, что туристический безвиз не только дает возможности, но и накладывает обязательства. Так, Евросоюз попросил Украину синхронизировать с ним визовую политику для того, чтобы ее не использовали как транзитный пункт для безвизового въезда в ЕС. В частности, от украинцев требовалось отказаться от безвизового режима между Украиной и рядом стран, в том числе с Турцией. Киев это делать отказался.

Во-вторых, украинские власти продолжают оскорбительно себя вести в адрес европейских стран – прежде всего Германии. Действующие дипломаты (в частности, посол Украины в ФРГ пан Мельник) учат Берлин основам внешней политики, бывшие дипломаты (например, господин Климкин) предлагают «взять Германию за ворот» и стрясти с нее компенсацию за «Северный поток – 2». А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе откровенно хамит Ангеле Меркель на публичной пресс-конференции.

И это еще без учета того, что сейчас украинская власть поперек позиции Брюсселя (и даже Вашингтона) пытается обострить ситуацию в Донбассе, дабы втянуть Россию в открытый военный конфликт и сорвать начинающийся процесс стабилизации российско-западных отношений. Процесс, гибельный для нынешних украинских руководителей с их радикальной и абсолютно негибкой повесткой.

Собственно, ЕС может пойти и дальше – если режим Зеленского продолжит разочаровывать Брюссель, то безвиз может вообще быть отменен.

«Если его действительно фактически отменят, то есть запретят туристические поездки в ЕС по украинским биометрическим паспортам с пребыванием за рубежом до 90 дней, то это вызовет политическую бурю на Украине, поднимет рейтинги Порошенко, как отца безвиза, и обрушит рейтинги Зеленского, как человека, которому вменят провал борьбы с коронавирусом, включение Украины в «красную зону» и невозможность пользоваться безвизом. То есть безвиз – это то, за что стоит бороться, а его обнуление – это то, что может сменить на Украине президента», – говорит Янина Соколовская.

Так за что сохранять безвиз?