Коронавирус разлучает Украину с Европой

Взгляд
10 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
Разделы

Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
Перейти в раздел…

Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают: ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия была империей наизнанку

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Подробности...

Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский. Вот где по-настоящему актуальное значение для нас сегодня Достоевского. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Польша скатывается в Средневековье

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
На берегах Вислы в обществе, давно сбросившем рубашку социалистической морали, расцвела политическая культура, совершенно не укладывающаяся в представления о гуманизме, свойственные нашему времени. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

Перейти в раздел…

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
  • Да

  • Нет
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году
    Польша объявила об увеличении числа полицейских на границе с Белоруссией ЕС разворачивает средства реагирования для разрешения ситуации на границе Польши Голикова: Рост смертности от COVID вызывает тревогу Минобороны отметило рост интенсивности полетов авиации НАТО над Черным морем
    МИД назвал недопустимыми новые санкции ЕС против Минска Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии Путин предупредил об опасности опоздания с ревакцинацией Скоростной режим на ряде улиц в центре Москвы решили ограничить до 50 км/ч
    Россия и Белоруссия начали регулярное авиапатрулирование границы с ЕС В МИД сочли «дикими» заявления о связи погибшего дипломата со спецслужбами Задавивший бойца СОБРа объяснил свой поступок испугом Наталия Орейро получила российский паспорт

    «Риск можно снизить»


    В ЕС сочли недостаточными поставки Газпрома в ПХГ Европы

    «Стратегический компас»


    ЕС составит список «недееспособных государств» у своих границ

    травмы и переломы


    Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в больницу после ДТП

    Видео

    экологическая повестка


    Россия научит Европу использовать «зеленый» уголь

    лозунг Трампа


    Байден отказался от Америки на первом месте

    беженцы с Ближнего Востока


    Польскую границу атаковали с востока

    армия и вооружение


    Новые беспилотники вернут зрение ВКС России

    «Ахтунг Коновалова»


    Как Хакасия пережила комендантский час

    наступление под Тихвином


    Тимур Шерзад: Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

    политическая культура


    Тимофей Бордачёв: Беженцы застряли между Польшей и цивилизацией

    цивилизационное размежевание


    Владимир Можегов: Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

    на ваш взгляд


    Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?

    Коронавирус разлучает Украину с Европой

    Безвизовый режим с ЕС стал одним из важнейших символических достижений киевского режима
    		   10 ноября 2021, 18:05
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Одно из ключевых пропагандистских достижений Украины на пути сближения с ЕС – безвизовый режим с Шенгенской зоной – поставлено под сомнение. Украина исключена из списка стран, граждане которых могут свободно посещать Европу, и причиной тому стал резкий рост заболеваемости коронавирусом в этой стране. Это решение уже вызвало крайне нервную реакцию в Киеве.

    Еврокомиссия пересмотрела список стран, в отношении граждан которых она рекомендует снять или начать снимать запрет на поездки в страны ЕС. Из этого списка были исключены Сингапур, а также Украина.

    Вычеркнули

    В Киеве это решение восприняли вовсе не как будничное, а очень болезненно – настолько болезненно, что пытаются убедить собственных граждан в том, что решение ЕС о сохранении запрета на въезд украинских граждан не означает сохранение запрета. «После исключения Украины из «зеленого списка» ЕС полного закрытия границ Евросоюза не будет, – заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. – Это рекомендация, а финальные решения будет принимать отдельная страна. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев».

    Болезненная реакция связана отнюдь не с тем, что украинский министр беспокоится о том, что для украинцев закрывается доступ в венские кофейни или на польские клубничные поля. Она связана с тем, что Европа своим решением подрывает одну из основ легитимности нынешнего киевского режима.

    Ни для кого не секрет, что украинские власти и активисты называют уличные беспорядки 2013-2014 годов, приведшие к государственному перевороту, «революцией достоинства». Конечно, оно звучит гораздо лучше и красивее, чем «переворот, отправивший страну в состояние гражданской войны», однако здесь есть одна тонкость. Если речь о том, что если по итогам «революции» Украина получила достоинство, то оно должно в чем-то выражаться. В каких-то позитивных изменениях жизни, в повышении ее достоинства.

    Фундаментальных изменений к лучшему Украина не получила – только падение уровня жизни, радикализацию общественной жизни и гражданскую войну. Поэтому власти попытались найти каких-то «мышей», которые потом раздули до великой революционной победы, национального достоинства. Одной из этих «мышей» и стало решение ЕС о введении так называемого безвиза для украинцев. Да, по факту это не совсем безвиз – лишь разрешение совершать безвизовые краткосрочные поездки в туристических целях.

    Да, эти поездки нужны и важны украинцам. «Все что касается прав и свобод, в том числе и права передвижения, для украинцев краеугольно. Безвиз очень удобен – ты можешь взять паспорт и ехать в Европу в любое время без унизительных хождений по визовым центрам или посольствам с консульствами. Заробитчанам безвиз дал возможность трудиться за рубежом, а экономически этот труд приносил на Украину еще полтора бюджета, что заробитчане пересылали и привозили домой из стран своего пребывания», – поясняет газете ВЗГЛЯД украинский политолог Янина Соколовская.

    Однако украинская пропаганда раздула безвиз до важнейшего символа украинско-европейской интеграции и величайшего достижения украинской постмайданной власти. И сейчас Европа ставит этот символ под большое сомнение – а значит, наносит удар по авторитету киевской власти.

    Именно поэтому в украинских СМИ разгорелась битва за нивелирование решения Еврокомиссии. В полном соответствии с посылом Кулебы (о том, что не каждая страна примет такое решение) журналисты и политики стали мониторить реакцию европейских государств.

    И сразу же нарисовали перемогу. «Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация [от COVID-19] или отрицательные тесты до и по прибытии», – радуется Дмитрий Кулеба. Это, конечно, здорово, но тут есть одно маленькое «но»: Кипр не входит в Шенгенскую зону. А нужна именно страна, через которую можно попасть в другие страны ЕС.

    В какой-то момент украинские журналисты снова возрадовались – появились сообщения о том, что Бельгия сохраняет безвиз. Однако затем информацию подкорректировали – бельгийцы позволяют приезжать в их страну украинцам только «в случае наличия уважительной причины» (вид на жительство, учеба, лечение). Туризм в эти причины, понятно, не входит. Хотя в целом ряд некоторых (не всех) европейских стран действительно готов принять украинских туристов, но при обязательном карантине или же наличии сертификата о вакцинации.

    Причины статистические, экономические, политические

    Успокаивают адептов безвиза и по-другому. «Преждевременно расстраиваться не стоит, так как список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели, в зависимости от эпидемиологической ситуации. В связи с этим есть надежда на то, что Украина снова сможет в него попасть», – уверяет украинское издание «Главред». Однако такой сценарий все-таки маловероятен. Дело в том, что решение ЕС имеет под собой серьезные эпидемиологические причины. И не только такие.

    На сегодняшний день и в обозримом будущем никаких статистических оснований для снятия с украинских граждан запрета на въезд нет. В стране сохраняется крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Так, 9 ноября от коронавируса на Украине погибло более 800 человек. Еще более полумиллиона – и это лишь официальные цифры – сейчас болеют «короной» (они называется «активные зараженные).

    Для сравнения (если брать в пересчете на душу населения и предположить, что на Украине действительно проживает 40 миллионов человек, как об этом говорят украинские власти): на Украине в два раза больше активных зараженных и более чем в два раза больше суточных смертей, чем в России. Если же сравнивать Украину с соседней евросоюзовской Польшей (где плюс-минус столько же населения), то на Украине почти в два раза больше активных больных и в три раза больше суточных смертей.

    Да, теоретически у украинцев есть вариант обхода коронавирусной причины проблемы. «Киев покажет статистику успешного преодоления модной болезни (думаю, она уже готовится), чтобы выйти из «красной зоны» желательно в «зеленую». Тогда угроза фактического прекращения безвиза будет аннулирована», – говорит Янина Соколовская. Однако зачем Европе вестись на украинскую кампанию? Экономических оснований для возобновления визитов украинцев тоже нет. Сезон сбора урожая закончен, а украинские туристы в целом не так уж и платежеспособны. В отличие, кстати, от российских.

    Теоретически власти Евросоюза могли бы пойти поперек здоровья своих граждан и снять с Украины визовые ограничения по политическим причинам – как элемент поддержки «страдающего от российской агрессии украинского населения». Однако украинские власти за последние месяцы сделали все возможное для того, чтобы это решение не было принято.

    Во-первых, они отказывались понимать, что туристический безвиз не только дает возможности, но и накладывает обязательства. Так, Евросоюз попросил Украину синхронизировать с ним визовую политику для того, чтобы ее не использовали как транзитный пункт для безвизового въезда в ЕС. В частности, от украинцев требовалось отказаться от безвизового режима между Украиной и рядом стран, в том числе с Турцией. Киев это делать отказался.

    Во-вторых, украинские власти продолжают оскорбительно себя вести в адрес европейских стран – прежде всего Германии. Действующие дипломаты (в частности, посол Украины в ФРГ пан Мельник) учат Берлин основам внешней политики, бывшие дипломаты (например, господин Климкин) предлагают «взять Германию за ворот» и стрясти с нее компенсацию за «Северный поток – 2». А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе откровенно хамит Ангеле Меркель на публичной пресс-конференции.

    И это еще без учета того, что сейчас украинская власть поперек позиции Брюсселя (и даже Вашингтона) пытается обострить ситуацию в Донбассе, дабы втянуть Россию в открытый военный конфликт и сорвать начинающийся процесс стабилизации российско-западных отношений. Процесс, гибельный для нынешних украинских руководителей с их радикальной и абсолютно негибкой повесткой.

    Собственно, ЕС может пойти и дальше – если режим Зеленского продолжит разочаровывать Брюссель, то безвиз может вообще быть отменен.

    «Если его действительно фактически отменят, то есть запретят туристические поездки в ЕС по украинским биометрическим паспортам с пребыванием за рубежом до 90 дней, то это вызовет политическую бурю на Украине, поднимет рейтинги Порошенко, как отца безвиза, и обрушит рейтинги Зеленского, как человека, которому вменят провал борьбы с коронавирусом, включение Украины в «красную зону» и невозможность пользоваться безвизом. То есть безвиз – это то, за что стоит бороться, а его обнуление – это то, что может сменить на Украине президента», – говорит Янина Соколовская.

    Так за что сохранять безвиз?


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •