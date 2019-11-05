Ушел генерал, создавший новый «голос» российской армии

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5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...

Для науки опасна не вера, а атеизм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Христианство не предписывает ученым – в том числе ученым–христианам – что они должны находить в ходе своих исследований. Светские идеологии предписывают. Конфликт науки и религии – миф; конфликт науки и антирелигиозных идеологий – реальность. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария

Для России Центральная Азия – не «чемодан без ручки»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мало найдется в мире регионов, о которых бы в России говорили так много, а знали так мало, как о Центральной Азии. Обсуждение региона часто становится предметом горячих дискуссий, в которых эмоции подменяют рациональный расчет. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Новая Берлинская стена в Грузии

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
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          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

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              Ушел генерал, создавший новый «голос» российской армии

              Генерал-полковник Ноговицын стал одним из символов правды о войне 08.08.08   5 ноября 2019, 19:30
              Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
              Текст: Виктор Сокирко

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              Смерть хотя и неизбежна, но всегда неожиданна и трагична – генерал-полковник Анатолий Алексеевич Ноговицын ушел из жизни на 68-м году жизни. В памяти для многих он, военный летчик, в большей степени заполнился по августу 2008 года, когда именно его устами комментировалась «пятидневная война» с Грузией. И он успешно справился с этой не совсем свойственной для себя задачей.

              Смерть хотя и неизбежна, но всегда неожиданна и трагична – генерал-полковник Анатолий Алексеевич Ноговицын ушел из жизни на 68-м году жизни. Говорят, что болел, уже редко занимался делами, даже не военными – общественными. В памяти для многих он, профессиональный военный летчик, в большей степени заполнился по августу 2008 года, когда именно его устами комментировалась «пятидневная война» с Грузией. И он успешно справился с этой не совсем свойственной для себя задачей. Именно Ноговицыну тогда все верили.

              Вообще Анатолий Ноговицын в первую очередь летчик – до мозга костей, влюбленный в небо и выросший со штурвалом в руках. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (ПВО), причем с золотой медалью. Потом военную командную академию ПВО им. Маршала Жукова и военную академию Генштаба ВС РФ. Имел налет 2800 часов, освоил более 10 типов самолетов. Занимал различные командные должности от авиационной эскадрильи до армии ВВС и ПВО. Шесть лет был заместителем Главкома ВВС России. В июле 2008 года был назначен заместителем начальника Генштаба – председателем Военно-научного комитета ГШ ВС РФ.

              Однако особую известность и, как ни странно, популярность, получил в августе 2008 года, когда по нескольку раз в день комментировал происходящие в Южной Осетии и Грузии события. Шла пусть и короткая и не столь масштабная война, но это были реальные боевые действия. И Россия узнавала о них именно со слов Анатолия Ноговицына. Он успевал везде – на радио, на телевидение, на пресс-конференции. И говорил – убедительно, по существу. Журналисты гонялись за генералом и называли его между собой «наш Онотолий», без панибратства, а с уважением.

              А вот «голосом Минобороны» Анатолий Ноговицын стал тогда совершенно случайно. Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны тогда еще не существовало в природе, еще не взошла «звезда» генерала Игоря Конашенкова, который убедительно пояснял нам всё происходящее в Сирии. Молчал тогда и министр обороны Анатолий Сердюков. А ведь как требовались в тот момент разъяснения военного ведомства, страна ждала комментариев в ходе боевых действий. Уж не упомнить кто, но нашелся человек, который подсказал замминистру обороны – статс-секретарю МО Николаю Панкову: «Вот есть такой у нас умный генерал, доктор военных наук, спокойный, уравновешенный, умеющий говорить – Анатолий Ноговицын. Этот справится!».

              Панков вызвал замначальника Генштаба Ноговицына и озвучил поставленную задачу. Анатолий Алексеевич, как человек военный и дисциплинированный, отнекиваться не стал и сразу включился в работу. Делал он ее мастерски, с полной самоотдачей. Он один (!) заменил целую информационную структуру. Понятно, что его снабжали нужными сведениями, как офицер Генштаба имел доступ в том числе и к секретам, однако на выходе давал такую «картинку», которую все ждали – насыщенную и правдоподобную.

              «В 2008 году Ноговицыну все верили и доверяли, – вспоминает военный репортер Александр Сладков. – По большому счету, именно он выиграл тогда информационную войну, когда донес до людей всю правду происходящего, раскрыл истинные цели агрессии грузинского президента Саакашвили, убедительно комментировал каждый день той войны. Вообще Анатолий Алексеевич был совершенно не «пушистым» генералом, своим человеком во всех смыслах. Это чувствовалось не только при личном общении, но и когда его видели на экране. Сразу складывалось впечатление, что такой человек не соврет. А он и не врал, старался не увиливать даже от острых вопросов, особенно, когда это касалось потерь среди российских военнослужащих. Я бы по праву назвал Ноговицына военным интеллектуалом в самом лучшем смысле этого слова».

              Смерть Анатолия Ноговицына стала для многих неожиданной. Он в последнее время редко бывал на публике, состоял в Клубе военачальников, но и там не был завсегдатаем, отмечался лишь на официальных мероприятиях. После 2008 года его военная карьера не продвинулась вперед. Хотя Ноговицына считали одним из кандидатов на пост Главнокомандующего ВВС, в марте 2010 года его «сослали» в ОДКБ на должность первого заместителя начальника Объединенного штаба. Было понятно, что дальнейший служебный рост уже не представляется возможным. Так и случилось – через два года, после достижения 60 лет, Анатолия Ноговицына уволили с военной службы в отставку.

              Война с Грузией в 2008 году, помимо всенародной известности, для Ноговицына особо отмечена не была.

              В то время, как чиновники из Минобороны, в том числе порученцы министра Сердюкова, ежедневно строчили представления на государственные награды, в том числе и на самих себя. Генерал-полковник Анатолий Ноговицын был удостоен лишь... почетной грамотой. Впрочем, обид из его уст так никто и не слышал. А теперь уже точно не услышит.

              «Это был человечный генерал, – вспоминает бывший официальный представитель ВВС и ПВО Александр Дробышевский. – Плюс ученый с большой буквы, который серьезно занимался вопросами военной истории. У него не было всех этих «равняйсь-смирно», всегда мог выслушать подчиненных, найти время, чтобы дать совет, что-то подсказать. Никогда не отмахивался. Я думаю, что сейчас все знавшие Анатолия Алексеевича выскажутся о нем только положительно, с добром и теплотой. И те, кто с ним еще служил в авиации ПВО, и те, кто уже был на штабной работе. Ушел достойный человек и прекрасный генерал, профессионал высокого класса в любой сфере, которая ему поручалась».


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