Что такое «Брянск – Север»?

2 февраля, после оглашения решения суда по делу блогера Алексея Навального, в Москве прошли очередные акции протеста. На одном из видео, снятом во время несанкционированного митинга, внимание привлек странный эпизод в ходе задержания одного из участников акции. Сотрудник полиции схватил протестующего, обезвредил его и уже собирался отправить в автозак, однако тот произнес фразу «Брянск – Север». После этих слов полицейский отпустил задержанного, кивнул ему, и тот снова влился в толпу митингующих.

Как объяснил бывший сотрудник Внутренних войск РФ Антон Белоцкий, «очевидно, это кодовая фраза, пароль для своих». По его словам, пользоваться услугами или помощью сотрудников в штатском – давняя еще милицейская практика: «Штатскому всегда проще проникнуть в самую гущу, разузнать нужную информацию, узнать планы, а то и вообще подслушать явки и пароли. Такое практиковалось и практикуется во время несанкционированных митингов. Ну кто заподозрит такого же, как ты, скандирующего кричалки "Уходи!" или "Землю крестьянам – заводы рабочим!"?» – приводит слова Белоцкого «МК»

Такие кодовые слова создаются правоохранителями для каждой типовой ситуации отдельно, пояснил ветеран отряда милиции особого назначения, майор полиции в отставке Евгений Мирошников. Причем внутренние коды, распределяемые между подразделениями МВД, действуют только определенное время: на сутки или на время проведения работы по конкретным мероприятиям. «Это могут быть как общие коды для определенных ситуаций, например, при задержании сотрудника в штатском, так и отдельные позывные», – цитирует Мирошникова «LIFE».

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Любопытно и то, что задержание человека в гражданской одежде, но при исполнении служебных обязанностей, является в общем-то нарушением со стороны сотрудников ОМОНа. При задержании правоохранители могут применять силу, спецсредства, а это может лишить сотрудника в штатском возможности наблюдать за действиями толпы и не позволит выявлять провокаторов или вооруженных лиц, рассказали изданию другие ветераны силовых структур.

Откуда именно появилась формулировка «Брянск – Север», пока остается неясным. Некоторые пользователи Сети увидели в ней сходство с кодом активации Зимнего солдата из эпизода фильма-блокбастера «Первый мститель: Противостояние». Другие – с песней Лолиты «Ориентация – Север, я хочу, чтобы ты верил, чтобы ты плакал...». Третьи связывают кодовую фразу московских правоохранителей с фильмом «Довод», где в одном из диалогов говорится о слове, которое «открывает правильные двери», и потому его нужно использовать редко и осторожно.

Понятно лишь одно – после массового «слива» секретного пароля в интернет, он уже никогда не будет использоваться, а следующий кодовый знак будет сложнее предыдущего.

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