Что такое «Брянск – Север»?

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5 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них – увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота – его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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Байден не решился объявить Россию главным врагом США

«Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм Jim Loscalzo/Pool/
Global Look Press
Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...

Возможные санкции не изменят поведение России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Что такое «Брянск – Север»?

    		    5 февраля 2021, 14:02
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    2 февраля, после оглашения решения суда по делу блогера Алексея Навального, в Москве прошли очередные акции протеста. На одном из видео, снятом во время несанкционированного митинга, внимание привлек странный эпизод в ходе задержания одного из участников акции. Сотрудник полиции схватил протестующего, обезвредил его и уже собирался отправить в автозак, однако тот произнес фразу «Брянск – Север». После этих слов полицейский отпустил задержанного, кивнул ему, и тот снова влился в толпу митингующих.

    Как объяснил бывший сотрудник Внутренних войск РФ Антон Белоцкий, «очевидно, это кодовая фраза, пароль для своих». По его словам, пользоваться услугами или помощью сотрудников в штатском – давняя еще милицейская практика: «Штатскому всегда проще проникнуть в самую гущу, разузнать нужную информацию, узнать планы, а то и вообще подслушать явки и пароли. Такое практиковалось и практикуется во время несанкционированных митингов. Ну кто заподозрит такого же, как ты, скандирующего кричалки "Уходи!" или "Землю крестьянам – заводы рабочим!"?» – приводит слова Белоцкого «МК».

    Такие кодовые слова создаются правоохранителями для каждой типовой ситуации отдельно, пояснил ветеран отряда милиции особого назначения, майор полиции в отставке Евгений Мирошников. Причем внутренние коды, распределяемые между подразделениями МВД, действуют только определенное время: на сутки или на время проведения работы по конкретным мероприятиям. «Это могут быть как общие коды для определенных ситуаций, например, при задержании сотрудника в штатском, так и отдельные позывные», – цитирует Мирошникова «LIFE».

    Любопытно и то, что задержание человека в гражданской одежде, но при исполнении служебных обязанностей, является в общем-то нарушением со стороны сотрудников ОМОНа. При задержании правоохранители могут применять силу, спецсредства, а это может лишить сотрудника в штатском возможности наблюдать за действиями толпы и не позволит выявлять провокаторов или вооруженных лиц, рассказали изданию другие ветераны силовых структур.

    Откуда именно появилась формулировка «Брянск – Север», пока остается неясным. Некоторые пользователи Сети увидели в ней сходство с кодом активации Зимнего солдата из эпизода фильма-блокбастера «Первый мститель: Противостояние». Другие – с песней Лолиты «Ориентация – Север, я хочу, чтобы ты верил, чтобы ты плакал...». Третьи связывают кодовую фразу московских правоохранителей с фильмом «Довод», где в одном из диалогов говорится о слове, которое «открывает правильные двери», и потому его нужно использовать редко и осторожно.

    Понятно лишь одно – после массового «слива» секретного пароля в интернет, он уже никогда не будет использоваться, а следующий кодовый знак будет сложнее предыдущего.

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