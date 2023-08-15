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    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Легендарная 104-я дивизия будет воссоздана в составе ВДВ. По данным источников, это произойдет к декабрю текущего года. Какой боевой путь прошли бойцы этого подразделения в разные годы, чем известна бригада-преемница дивизии и главное – какие задачи будут стоять перед воссозданным формированием?

    104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом, как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии. Также, по некоторым неофициальным данным, личный состав подразделения принимал участие в знаменитой Гостомельской операции под Киевом.

    По словам экспертов, воссоздание дивизии в нынешних реалиях – это важный шаг. Причем за счет широкого спектра возможных задач она может использоваться как в рамках спецоперации на Украине, так и в других точках в зависимости от военных интересов России. Вместе с тем для более эффективной работы подразделение необходимо оснастить более тяжелой техникой по сравнению с той, которой обычно располагают десантники, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились»,

    – продолжает он. «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля буквально вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны.

    Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    «На данный момент неизвестно, какую организационно-штатную структуру будет иметь новое соединение. Поэтому говорить о конкретных целях и задачах 104-й дивизии говорить пока рано. Но стоит понимать, что никто уже не высаживает десант классическим парашютным способом», – замечает Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий.

    «Однако аэромобильные силы, которые в России именуются воздушно-штурмовыми, очень ценны для многих современных скоротечных кризисов. Поэтому у США есть 82-я, 101-я и новая 11-я дивизии. Но есть нюанс – у нас ни десантно-штурмовые, ни воздушно-десантные силы по назначению не используют», – обращает внимание собеседник.

    «Эти формирования выступают в роли штурмовой пехоты. И при такой поставке задач возникает проблема – десантникам просто не хватает тяжелой бронетехники, артиллерии и инженерно-саперных подразделений», – считает Денисенцев.

    «В целом, подразделения ВДВ должны воссоздаваться исключительно под те задачи, которые изначально для них предусмотрены. И в первую очередь речь идет о высадке в тылу противника.

    Если говорить конкретно об Украине, то десантирование было бы уместно в начале СВО», – добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Тогда противника можно было бы застать врасплох. Таким образом проводилась операция в Гостомеле. Сейчас, когда Украина насыщена средствами ПВО, реализация таких задач сильно затруднена», – считает собеседник.

    «Если же мы принимаем решение использовать ВДВ для иных задач, то десантников надо обеспечивать более тяжелым вооружением, а не только авиадесантным. Облегченная техника просто не предназначена для ведения позиционных боев. А это серьезно сказывается на эффективности сражения», – отмечает Онуфриенко.

    При этом эксперты сходятся в том, что решение о воссоздании дивизии может быть продиктовано совсем другими задачами, которые даже географически далеки от зоны СВО, потому что перед Россией стоит масса вызовов в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

    Да и на дальних рубежах возможность использования легендарной дивизии может пригодиться.

    «Я полагаю, что новая дивизия ВДВ предназначена не для задач в зоне спецоперации, а для укрепления наших северо-западных рубежей. Финляндия уже вступила в НАТО, Швеция вот-вот тоже станет участником альянса. И тогда перед Россией возникает новая серьезная угроза, которая потребует возможного силового ответа», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Что касается Украины, то там в нынешних условиях организовать десантную операцию довольно непросто. Но опыт Гостомеля показал, что задача может быть реализована на высочайшем уровне. В связи с этим можно сказать, что опыт использования вертолетов для десанта все еще актуален», – рассуждает собеседник.

    «Важно понимать, что сегодня функционал ВДВ схож с задачами Сухопутных войск. Но при этом у десантников сохраняется их мобильная и облегченная техника. В этом есть свои преимущества, потому что такая техника позволяет быстро перебрасывать подразделения на разные участки фронта, в том числе для организации прорыва или проведения диверсионных операций», – заключил Кнутов.

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