Основу вооруженных сил решили укрепить деньгами

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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США остались без ключевых военных союзников

Германия и Франция отказались поддерживать США в Персидском заливеФото: Francois Mori/AP/ТАСС
От США отвернулись два главных союзника по НАТО – Германия и Франция. Берлин и Париж отказались создавать коалицию против «иранской агрессии» и посылать свои корабли в Персидский залив. По мнению экспертов, отказ европейцев вряд ли повлияет на военные планы США, но станет отправной точкой для возрождения Европы как самостоятельного центра силы. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Москва раздает нуждающимся зонты С-400

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...

Особенности революционной манипуляции

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Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
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«Большая семёрка» плюс неизвестные

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              Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армии   5 августа 2019, 22:50
              Фото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
              Текст: Олег Исайченко,
              Александр Колпаков

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              Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится.

              Контрактникам поднимают зарплаты. Таким обрахом государство решило заинтересовать служить их как можно дольше. В Минобороны газете ВЗГЛЯД рассказали, что с сентября военные, занимающие должности рядового и сержантского состава, получат 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу. А с октября ожидается индексации довольствия на 4,3 процента всем категориям военных. В итоге средний размер денежного довольствия рядового и сержантского состава увеличится с нынешних 20-40 тысяч рублей до ожидаемых 30-50 тысяч рублей и более. Эта мера приблизит уровень обеспеченности к уровню офицеров и прапорщиков.

              Особенно заметным будет рост компенсационных выплат за наем жилья – до уровня фактических затрат. Сейчас сержанты на эти цели получают всего 3,9 тысячи рублей, а будут – до 12,8 тысяч рублей в зависимости от места жительства.

              Напомним, 17 июля газета ВЗГЛЯД писала, что рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту, с сентября существенно поднимут денежное довольствие. 1 августа об этом решении объявил министр обороны Сергей Шойгу. «Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд», – сообщил Шойгу. Такое решение принято в рамках выполнения майского указа президента 2012 года, поставившего задачу ежегодно наращивать численность контрактников на должностях рядового и сержантского состава.

              Напомним, еще в декабре 2016 года Шойгу сообщил, что впервые в истории России сержантский состав полностью стал профессиональным. Укомплектованность личным составом доведена до 93 процентов, а численность контрактников – до 384 тысяч человек. В марте этого года Шойгу объявил, что число контрактников поднялось до 394 тысяч человек.

              «394 тысячи – это очень приличная цифра. Если вооруженные силы становятся больше, чем наполовину профессиональными, это хороший показатель, – сказал военный обозреватель Виктор Литовкин газете ВЗГЛЯД. – Но хочется иметь еще больше контрактников. Их число предстоит поднять до 450 тысяч человек в ближайшие годы. Чтобы набрать такое количество, должна быть соответствующая финансовая поддержка».

              Он напомнил, что последний раз такое резкое повышение денежного содержания произошло давно, еще когда министром обороны был Анатолий Сердюков. Так что повышение довольствия давно назрело. Кроме того, очень важным будет и повышение выплаты на аренду жилья, добавил Литовкин. «Контрактники – это не мальчишки 18-20 лет, им уже по 22-25 лет, у них нередко есть семьи, дети, и общежитие им не подходит. Меры, которые анонсировало Минобороны, должны вызвать желание у молодежи продлевать срок службы», – сказал он.

              С этим мнением согласен и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко: «У нас стоит задача – создать профессиональную армию, а основу такой армии составляет контрактно-сержантский состав, те люди, которые выполняют приказы на местах. Чтобы они добросовестно и профессионально служили, могли содержать семьи, их нужно обеспечить социальными гарантиями, им нужно хорошо платить».

              Военный аналитик Павел Фельгенгауэр полагает, что принятые меры привлекут на службу многих россиян. 

              «Да, повысили зарплату контрактникам, потому что эта служба стала не очень конкурентноспособной. В нынешних экономических условиях, когда в провинции нормальной зарплаты почти нет, спрос на контрактную службу будет расти», – предрекает он.  Но одна лишь денежная прибавка не поможет создать профессиональный сержантский корпус, – «его нужно воспитывать», уверен эксперт.

              «У нас пока это не очень получается. Прервана традиция, которая хорошо себя зарекомендовала в царской армии. Попытка создать такой институт в виде прапорщиков и мичманов, оказалась не самой удачной. Сержантский корпус западного стиля, который вырос еще из римских центурионов, у нас не прижился.

              А вот в царской армии были фельдфебели, на которых, как на костяке все держалось. Хотя в 1917 году все равно все развалилось, но это уже было связано с тем, что всю кадровую армию повыбивало на войне», – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

              «Представьте, приходит из училища лейтенант, он еще «зеленый» и командовать не очень может. При нем должен быть опытный сержантский состав, который будет его дублировать и поддерживать, пока он не вырастет в хорошего офицера и сам не начнет командовать ротой, батальоном», – пояснил эксперт.

              Он отметил, что само по себе повышение денежного довольствия – вещь необходимая, но недостаточная.


              «Кадровый унтер-офицерский состав – это корпус, где люди должны служить по лет 10-15, продвигаясь по службе как сержанты, и при этом не выходя в офицеры.

              Так придумано не только в англосаксонских, но и во многих других армиях мира», – подытожил Фельгенгауэр.

              Литовкин также отметил, что младший командный состав очень важен для армии. «Он руководит первичными звеньями системы: отделениями, расчетами, экипажами, группами. Младший командный состав – это первый командир, который обучает солдата, воспитывает его, ест с ним из одного котелка, идет с ним в бой. Такой командир всегда рядом со своими солдатами, и они ему доверяют», – добавил эксперт.

              При этом эксперты отмечают, что для того, чтобы добиться главной цели - заинтересовать контрактника служить постоянно, государству необходимо проводить не однократные повышения выплат, а поставить индексацию на постоянную основу. «Военный быт очень напряженный. Далеко не каждый готов отдаваться военной службе, четко выполнять требования уставов даже за более высокую зарплату, чем на «гражданке». Увеличение зарплаты – это разовое мероприятие, – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. – Должна быть система надбавок и гарантии на уровне закона о постоянной индексации денежного довольствования военных с учетом инфляции».

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