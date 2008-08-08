Нужно ли России разваливать Евросоюз

Президент Франции сказал, что Владимир Путин мечтает развалить Евросоюз. Это заявление выглядит странным не только потому, что еще несколько дней назад Эммануэль Макрон призывал ЕС действовать вместе с Россией. В реальности о развале Евросоюза мечтают вовсе не в Москве, и Макрону стоит обратить внимание совсем на другого политика.

«Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина – демонтировать ЕС».

Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью шведскому телеканалу SVT. Интересно, что подобное заявление президент Франции сделал буквально через несколько дней после выступления, в котором он призвал переосмыслить отношения Европы с Россией, чтобы вместе строить новую архитектуру европейской безопасности. И вот теперь – упрек в адрес России в том, что она хочет развала Евросоюза.

Справедлив ли этот упрек? Хочет ли Россия развалить ЕС? Да и нужно ли это Путину?

Конечно, Европейский союз является не только нашим соседом, но и конкурентом, а в последние четыре года и прямым противником. ЕС ввел санкции против России. Да, под давлением США и атлантистов, да, всячески оговариваясь, что хочет поддерживать с нами нормальные отношения, но тем не менее. ЕС пытается провернуть евроинтеграцию и атлантизацию Украины, Молдавии, Закавказья – то есть напрямую претендует на часть русского мира и постсоветского пространства. Иначе говоря, открытым образом нарушает наши национальные интересы.

В этой ситуации ни один вменяемый геополитик не осудил бы Россию, если бы в ответ она действительно обозначила в качестве своей цели ослабленный, а то и дезинтегрированный ЕС. На войне как на войне – неважно, геополитическая эта война или реальная.

Но – Россия никогда не заявляла о том, что она хочет развала или даже ослабления ЕС.

И это не геополитическое лукавство (делаем одно, а говорим другое). Россия действительно не в восторге от появления у себя на границах единой Европы – потому что мы помним, чем дважды заканчивалось ее объединение в XIX и XX веках. Походами на Россию. Да, сейчас нет Наполеона или Гитлера, но береженого бог бережет. Тем не менее, мы не ставим себе целью развал ЕС – потому что понимаем объективный характер процессов, приведших к его возникновению. Нас в ЕС не устраивают две вещи, и именно против них мы и выступаем, им мы и противодействуем.

Во-первых, нас не устраивает бесконечное расширение Европы на Восток за счет постсоветского пространства и русского мира. Как потому, что мы считаем одну часть этих регионов зоной наших жизненных интересов, а другую и вовсе частью большого русского мира, так и потому, что это расширение является прикрытием другого процесса. Расширения НАТО – то есть активной атлантизации всего и вся, от Украины до Грузии. Это для России вообще категорически неприемлемо, и Евросоюз прекрасно понимает наше недовольство. Вот только менять ничего не хочет.

Потому что – и это то второе, что не устраивает нас в ЕС – он не является геополитически самостоятельным. ЕС остается даже не младшим партнером, а во многих аспектах сателлитом США и англосаксов. То, что ЕС часто выступает как марионетка атлантистов – наднациональной глобалистской элиты, категорически не нравится России.

Потому что сама Россия является предметом ненависти атлантистов. Мы мешаем их планам глобализации самим фактом своего существования. Атлантистам не нужна ни имперская Россия, ни Россия советская, ни Россия евразийская. Им не нужна вообще никакая Россия. Как мы можем относиться к тому, что ЕС становится инструментом для наших открытых геополитических противников? Конечно, плохо.

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Поэтому Россия не против существования ЕС. Мы просто хотим, чтобы он стал действительно самостоятельным и не претендовал на наши земли. Разве это не нормальное желание?

Готов ли ЕС к самостоятельности? Судя по недавним заявлениям лидеров Франции и Германии – да. Мы должны взять обеспечение своей безопасности в свои руки, мы не можем больше полагаться только на США – все эти слова уже сказаны и Меркель, и Макроном. С суверенным ЕС Россия может договориться почти обо всем, в том числе и об общей безопасности, причем хоть от Лиссабона до Владивостока. Но в реальности на пути ЕС к независимости лежат два пока непреодолимых препятствия – нежелание атлантистских элит отказываться от контроля над ЕС как частью единого Запада и страх европейских политиков перед Россией. Если бы не было второго, Парижу и Берлину было бы куда проще противостоять первому – но, увы, желание обрести самостоятельность куда слабее понимания России.

Россия не угрожает ни Европе, ни европейскому единству, и понимание этого является абсолютно необходимым условием для успеха евроинтеграции. Если ЕС будет оставаться полусуверенным, если он будет участвовать в антироссийских играх и раскладах – он рано или поздно расколется. Не потому, что Россия его подорвет, а потому, что он так и не состоится как союз уважающих себя европейских наций под германо-французским руководством.

Но почему вообще Макрон сейчас заговорил на эту тему? Может быть, он таким образом уравновешивает свою речь недельной давности, в которой призвал к новым отношениям с Россией – чтобы не обвинили в том, что он совсем не видит русской угрозы и забывает об атлантической солидарности, теперь говорит о «мечте Путина»?

Нет, тут дело в другом – Макрон действительно опасается развала ЕС. Такая угроза на самом деле есть, и не только потому, что сейчас проходит Брексит, а в Италии пришло к власти правительство евроскептиков. Нет, у ЕС действительно есть могущественный внешний враг, президент крупной державы. Вот только фамилия его не Путин, а Трамп.

Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп играет против ЕС. Нет, в публичных речах он не позволяет себе ничего такого. Но в своей реальной политике и даже беседах с европейскими лидерами Трамп не скрывает своей цели – он хочет если не развалить, то ослабить Евросоюз. Потому что видит в нем прямого конкурента Америке – не той Америке, которая является часть атлантического Запада и геополитически контролирует Европу, а той Америки, которую Трамп хочет видеть в качестве самостоятельного национального (то есть не являющегося частью глобалистского проекта построения единой «мировой империи») государства.

Трамп поддерживал Брексит и даже этим летом предлагал Терезе Мэй не вести переговоры о выходе из ЕС, а просто подать на Евросоюз в суд. Трамп предлагал итальянскому премьеру Джузеппе Конте помощь в финансировании госдолга – потому что Евросоюз скоро прекратит помогать стране справляться с огромной задолженностью. Чего захочет Трамп в обмен от правительства евроскептиков, нетрудно догадаться – быть смелее в давлении на Брюссель, ослаблять власть ЕС.

«Почему бы вам не выйти из ЕС?» – может быть, Трамп говорил об этом Конти, но точно это не известно. Но именно это он сказал в апреле Макрону, когда принимал президента Франции в Белом доме. Взамен Трамп обещал Франции новое торговые отношения на более выгодных условиях. То, как Макрон опровергал эту информацию (просочившуюся в прессу в конце июня), лишь подтвердило ее правдивость:

«Разговоры, которые ведутся в закрытом формате, остаются в закрытом формате. Я думаю, что не стоит это повторять. Поэтому я не буду это комментировать. Я просто знаю, что обязательства, которые у меня есть в отношении Европы уже больше года, достаточны, чтобы вы могли представить ответ, если бы мне был задан такой вопрос».

То есть Макрон отказался выходить из ЕС, но Трамп на это и не рассчитывал. Просто он делает все, чтобы расшатать и ослабить Евросоюз, и Макрон об этом прекрасно знает. Но говорит почему-то о мечтах Путина, приписывая ему не только мечты, но и слова, и, главное, дела Трампа.