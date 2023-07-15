Русскую сверхидею трудно осознать

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15 июля, суббота  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...

Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
ИИ – это класс программных продуктов, в которых присутствует сложная нелинейная логика. Это всего лишь инструмент, созданный человеком, это «лопата», которая без человека не может ничего, а в руках человека может стать и добром, и злом. Лопатой можно копать, а можно убивать. Подробности...
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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    Русскую сверхидею трудно осознать

    Владимир Можегов
    публицист
    15 июля 2023, 13:45

    Мы много говорим и еще много скажем о поиске русской идеи. На мой взгляд, сегодняшнее отсутствие точных определений нашей сверхидеи – скорее, благо. Любая скоропалительная попытка облечь в слова то, что ускользает, не давая упаковать себя в жесткие формы догмы, чревата.

    Есть такое философское понятие – апофатика. В богословии апофатика имеет дело с тончайшими божественными энергиями и предпочитает познавать Бога не через то, что Он есть, а через то, чем Он не является. Ибо есть вещи не называемые, есть вещи, ускользающие от определений. Согласно апофатическому богословию, всякий человек в глубине своей также непознаваем, как и Бог, и, в сущности, «не имеет дна». Итак, будем иметь смирение. Не будем торопится, спешить назвать вещи, которые и не могут быть названы, ибо человек несовершенен, не может знать всего, ему не под силу объять необъятное. Но если мы будем смиренны, тверды и настойчивы, в свое время то, что мы ищем, обязательно явится нам как некое новое откровение.

    Не так давно мы отметили столетие замечательного русского мыслителя, академика Игоря Шафаревича. В своей работе «Две дороги к одному обрыву» (1989) Шафаревич ясно нарисовал конец техногенной цивилизации. Цивилизации, в которой человеку приходит конец.

    30 лет назад Игорь Ростиславович еще не прозревал этого конца. Зато его дано увидеть нам: 69+ гендеров, на которые распался человек, которого мы знали. Мир, обратившийся вдруг в какой-то нехороший цирк с безумными клоунами. Причем цирк этот вот-вот полыхнет пожаром, клоуны разбегутся, и не ясно еще, что у них на уме, и не стоит ли уже вырыть ров и построить античумную дамбу?

    Я вовсе не призываю к «осадному менталитету» и «психологии осажденной крепости». Крепость-то, конечно, нужна. Но ворота ее тоже должны работать «апофатически» тонко: впуская все полезное.

    Фото: URA.RU/TASS

    Признав, что в человеке есть лишь два пола – мужской и женский, мы остановились на самом краю того обрыва, о котором предупреждал Шафаревич. Остановили распад человека. Пусть и в самый последний момент, пусть и только «в отдельно взятой стране», но остановили.

    И вот – и Венгрия салютует нам на Западе («В Венгрии существуют только два пола – мужчина и женщина, все остальные сказочные персонажи могут покинуть страну», как заметила министр по делам семьи Венгрии Каталин Новак). А за ней и Австрия и Словакия смотрят на наш опыт сочувственно, и тоже, кажется, не против. А уж консервативная Азия и подавно будет за нас.

    Многие на Востоке сегодня обрели в нас ту силу, которой так не хватало в однополярном мире, тот камень, на который можно теперь опереться. Проще говоря, тот минимум консерватизма, который необходим для выживания в слишком быстро сходящем с ума мире.

    И взгляните – этот минимум консерватизма, разве он уже не работает как настоящая сверхидея, пусть еще и не названная по имени? Разве не разделяет два разных, не похожих друг на друга мира, даже больше, чем украинский конфликт? А если работает, если разделяет, то зачем и слова? Почтим невыразимое молчанием и будем двигаться дальше.

    А двинуться нам придется, и очень скоро. Ведь мало остановиться на краю пропасти. Теперь от этого края нужно, во-первых, отойти на безопасное расстояние; а во-вторых, начать размышлять о том, а, собственно, какого именно человека мы хотим защитить?

    Остановить распад человека – что ж, наша сверхидея нашлась? Но каким же будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе. Которого захотим увидеть в нашей культуре. Которого будет определять наша философская антропология. С которым будет иметь дело наша социология. И которого будет защищать наша юриспруденция и дипломатия. Вот о чем нам следует глубоко задуматься прямо сейчас.

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