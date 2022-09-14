Начинается саммит Мирового большинства

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Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

Китайский лайнер С919 опередил МС-21 по выходу в жизнь XinHua/Global Look Press
Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника? Подробности...
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Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

Стало известно о небывалой концентрации украинских войск в районах Запорожской области РИА Новости
ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничестве с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Начинается саммит Мирового большинства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Подробности...

Умер «последний советский кинематографист»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль». Подробности...

Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними – и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определенную силу. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Начинается саммит Мирового большинства

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		14 сентября 2022, 16:44

    Мир, в котором мы живем, – это западный мир, созданный США и Европой ради себя и в соответствии со своими интересами. Поэтому настолько драматичны происходящие изменения, поэтому так медленно идет создание нового международного порядка и такого колоссального терпения это требует от тех стран, которые не хотят или не могут жить в условиях авторитарного режима во главе с США.

    Мировое большинство только начинает движение в сторону самостоятельности, на этом пути огромное количество препятствий. Главное среди них – колоссальная накопленная инерция полной зависимости от Запада и отсутствие в мире свободной от него политической реальности.

    Однако такая реальность создается уже сейчас, в эти дни. Начинающийся 15 сентября в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества станет самым крупным событием в жизни Мирового большинства. Именно так мы можем назвать страны, которые в 2022 году отказались присоединиться к экономической войне Запада против России. Они представляют 85% населения планеты. Большинство из этих государств не встали в прямую оппозицию США – страх слишком велик, еще совсем недавно американцы просто уничтожали государства, выступавшие против их воли, либо просто попавшие под горячую руку, физически убивали их лидеров. Группа, которая собирается в эти дни в Узбекистане, – это те, кто не просто пассивно сопротивляется напору старого, но постепенно создает новые правила игры в мировых делах.

    В саммите ШОС примут личное участие главы стран, составляющих почти половину населения Земли, включая лидеров России, Китая, Индии, Пакистана, стран Центральной Азии, Ирана и целого ряда других. Среди них нет единства по всем вопросам, как это всегда бывает в ходе встреч спонсоров украинского режима на базе США в Рамштайне. На этой встрече никто никому не будет отдавать приказов, что совершенно непривычно для мира, созданного Западом после 1991 года. Между участниками завтрашней встречи есть серьезные противоречия: достаточно упомянуть натянутые отношения Индии и Китая или враждебные – той же Индии и Пакистана. Сотрудничество в рамках ШОС не может их решить, но способно создать условия, при которых противоречия не перейдут в военную фазу.  

    Страны ШОС не собираются отдавать указания остальным членам международного сообщества либо представлять свой саммит как отражающий всеобщие интересы. Практические задачи встречи выглядят скромно, если сравнивать их с монументальными решениями Большой семерки, НАТО или Европейского союза. Самаркандская декларация, которую примут по итогам саммита, не будет представлять собой повестку дня, обязательную для исполнения всеми странами мира. Совместный план действий – это перечень сугубо практических шагов по сотрудничеству, а не план борьбы за мировое господство. Более того, он не будет содержать единой политической установки, которой должны соответствовать все участники.   

    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Вообще, если сравнивать с Западом, то главная «проблема» Мирового большинства – это демократия в отношениях между ними и свобода каждого из участников. Политический порядок Запада был создан после Второй мировой войны. Тогда разгром Европы и Японии привел к тому, что они оказались в полном подчинении США. Это делает западное сообщество единым, удивительно управляемым и фантастически эффективным в реализации политических желаний его единоличного лидера. Было бы крайне наивно думать, что в мире может возникнуть еще одно аналогичное по своему устройству сообщество государств. Но это и не нужно – вряд ли кто-то из сравнительно крупных государств стремится в идеальном будущем поменять одну диктатуру на другую.

    Тем более что появление одинаковой по степени управляемости альтернативы Западу просто невозможно. То, что в Мировом большинстве участвуют такие страны, как Китай, Россия и Индия, не позволяет создать жесткую иерархическую систему во главе с одной державой-диктатором. Даже если бы этого захотели в Пекине, а в китайские планы не входит смещение США с места мирового гегемона, Москва и Дели как минимум никогда бы такого не приняли. Эксперимент по строительству неавторитарного порядка является новым для международной политики последних минимум 100 лет.

    Хуже того, все привычные нам международные организации, включая ООН, созданы для обеспечения власти Запада. За последние пару десятилетий альтернатива появилась только в виде совершенно неформальной группы БРИКС и ШОС, отметившей в прошлом году 20 лет с момента своего учреждения. Тогда это было сделано для решения пограничных вопросов в Центральной Азии при посредничестве России и Китая. В 2022 году государства ШОС готовы к обсуждению более масштабных задач. Однако Мировое большинство идет по совершенно неизвестной дороге, преодолевая сопротивление инерции и собственных страхов, имеющих вполне объективную материальную основу.

    Все страны Мирового большинства, включая Китай и Россию, сформировались в своем нынешнем виде в рамках порядка, который создал и пока контролирует Запад. Китайское экономическое «чудо» было основано на допуске к американскому рынку и инвестициям. Индия получает на Западе технологии. Все страны не-Запада являются участницами глобальных производственных цепочек, возникших под патронатом и по инициативе США и Западной Европы. Каждую из них все еще можно «отключить» от благ глобализации, в распределении которых играют центральную роль США. Но дело не только в благах глобализации, потерю части из них можно пережить, как это сделал Узбекистан после подавления в 2005 году мятежа в Андижане. Большинство малых и средних стран мира, включая некоторые страны ШОС и близкие к ним, уверены, что США все еще могут полностью разделаться с их государственностью, если всерьез этого захотят.

    Такая уверенность подкрепляется опытом последних десятилетий, подорвать ее могут не политические декларации, а кропотливая работа по освобождению менее сильных государств от угрожающей их существованию зависимости от Запада. Движение стран Мирового большинства к большей свободе от доллара или евро, создание между ними новых логистических систем только приближают новый международный порядок. Положа руку на сердце – появление у средней по размеру страны ШОС возможности страховать свои авиаперевозки или внешнеторговые операции не только в США или Великобритании гораздо нужнее для победы России в борьбе с Западом, чем публичные заявления в нашу поддержку по украинскому вопросу.

    Мы понимаем, что для тех же стран Центральной Азии вполне реальной является опасность дестабилизации политических режимов или религиозного радикализма. Когда у всех перед глазами примеры Ливии, Ирака или Афганистана, рисковать никто не имеет права. Особенно сейчас, когда Россия серьезно занята украинским кризисом, а Китай постоянно ожидает новых провокаций вокруг Тайваня, балансирует на грани войны с возможным вовлечением США. Поэтому Афганистан, откуда наиболее вероятным может оказаться проникновение военной угрозы, будет предметом особого внимания саммита ШОС. Все страны-участницы признают возникшие в этом государстве политические реалии и принимают на себя ответственность за то, чтобы содействовать развитию Афганистана как мирного и стабильного соседа. Но речь не только о странах Центральной Азии – это практические меры для обеспечения безопасности всех стран ШОС. У нас же нет сомнений в том, что спокойствие на афганской границе нужно России и для приближения победы операции на Украине?

    Можем ли мы думать сейчас, что взаимодействие стран ШОС, как и других форматов и диалогов Мирового большинства, приведет к быстрой смене международного порядка? Нет, Запад не для того его создавал на основе 500-летнего военного могущества, чтобы все отдать в одночасье. Впереди десятилетия работы и сотрудничества между теми странами, которые к этому готовы. Но мы видим, что многие из них уже сейчас способны не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Это означает, что для таких решений возникли объективные условия. У истории нет правильной или неправильной стороны. Но у нее есть прошлое и будущее.  

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