Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

1) Правительство Украины подготовилось к эвакуации из Киева. На это указывает решение Верховной рады поддержать внесение поправок в два закона: «О центральных органах власти» и «О правовом режиме военного положения». В частности, если раньше правительство могло находиться только в Киеве, то теперь кабмин может переехать в любой другой город Украины.

Любопытно, что данное решение принято на фоне громких заявлений офиса Зеленского о контрнаступлениях в столичном регионе и окружении чуть ли не всей группировки российских войск в районе Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации правительства?!

2) Россия начинает выплачивать по 10 тыс. рублей бюджетникам и пенсионерам, проживающим на подконтрольных ВС РФ территориях. С учетом того, что 10 тыс. рублей – это 3 тыс. гривен, а минимальная пенсия на Украине едва дотягивает до 2 тыс. гривен – это очень хорошее подспорье для незащищенных категорий населения той же Киевщины.

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Внешний контур:

1) В Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам решено разместить 40 тыс. солдат в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. При этом предложение Польши о вводе контингента НАТО на Украину отвергнуто. Впрочем, это не исключает самодеятельности Варшавы вне альянса. Окончательно судьба Польши прояснится 25 марта, когда Джо Байден приедет пообщаться с Анджеем Дудой.

2) Байден посреди Брюсселя предложил Украине самой решать территориальные вопросы с Москвой. Также он допустил вмешательство НАТО в конфликт на Украине, если там будет применено химическое оружие. О том, что в США подразумевают под «применением» химического оружия, мы хорошо помним по историям из Сирии.

3) Макрон выступил за сохранение диалога с Москвой и переживает из-за грядущего продовольственного кризиса, ведь Россия и Украина являются ключевыми поставщиками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Кроме того, Макрон не настаивает на уходе французского бизнеса из России.

4) Джонсон собрался изучать просьбу Зеленского о передаче танков и самолетов для ВСУ, но не знает, как это сделать из-за сложностей с логистикой. Подсказываем маршрут: сперва технику необходимо доставить до Варшавы авиацией, а затем по железным дорогам на базу в Яворове Львовской области. Лучшего места для размещения британской техники не найти.

5) Шольц согласился с тем, что санкции против России привели к росту цен на энергоресурсы и на продовольствие, но все равно собирается усиливать санкции. Не жалеет своих избирателей немецкое правительство, не жалеет.

6) Из забавного: ситуация на Украине может примирить давних оппонентов в лице Макрона и Эрдогана, которые договорились о некой совместной гуманитарной операции в Мариуполе. Детали этой идеи пока не разглашаются, но ее реализация вызывает сомнения ввиду успехов союзных войск в боях против ВСУ и нацбатов.

Прогноз: Если Байден разрешит Польше ввести войска на Украину, то аналогичным образом поступит и Белоруссия, заявив претензии на часть Полесья и Волынь. Но рискнут ли поляки пойти на такой шаг самостоятельно и без официальной поддержки НАТО – узнаем в ближайшее время.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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