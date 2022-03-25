Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

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Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

Газпром переведет недружественные страны на рубль Денис Гришкин/Денис Гришкин/ТАСС
Россия ответила на санкции Запада решением продавать свой газ только за рубли. Москва искусно заставляет европейцев самостоятельно сделать выбор – принять новые правила игры ради сохранения экономики или перекрыть российский газовый вентиль ради геополитики. Как поступит в этой ситуации Европа?  Подробности...
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Россия переходит к новой фазе операции на Украине

Российскую операцию на Украине ждет еще один этап EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС
Ровно месяц назад, в ночь на 24 февраля мировая история совершила крутой поворот – Россия начала специальную военную операцию на Украине. Какую тактику использовала российская армия, какие виды вооружений внесли главный вклад в продвижение наших войск и как будут развиваться события в ближайшее время? Подробности...
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Украинским нацбатам начали готовить трибунал

После переворота 2014 года неонацизм стал частью государственной политики Киева Стрингер/РИА Новости
В России открылся «Трибунал» над украинскими неонацистами. Пока это лишь общественный проект по сбору улик о преступлениях украинских нацбатов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса. Подробности...
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«Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

Хлеб и другие продукты – все это доставила мирным жителям Украины российская армия Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«За все то, что вы везете сюда, спасибо огромное». Такими словами жители украинских сел встречают караваны российских грузовиков, которые в последние недели снабжают их всем необходимым. В каких условиях сегодня живут жители Киевской области и как им помогает Россия, сами эти люди рассказывали спецкору газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...

Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Европу накроет взрыв радикального исламизма

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. Вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

Почему миру грозит голод

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		25 марта 2022, 08:26

    1) Правительство Украины подготовилось к эвакуации из Киева. На это указывает решение Верховной рады поддержать внесение поправок в два закона: «О центральных органах власти» и «О правовом режиме военного положения». В частности, если раньше правительство могло находиться только в Киеве, то теперь кабмин может переехать в любой другой город Украины.

    Любопытно, что данное решение принято на фоне громких заявлений офиса Зеленского о контрнаступлениях в столичном регионе и окружении чуть ли не всей группировки российских войск в районе Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

    Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации правительства?!

    2) Россия начинает выплачивать по 10 тыс. рублей бюджетникам и пенсионерам, проживающим на подконтрольных ВС РФ территориях. С учетом того, что 10 тыс. рублей – это 3 тыс. гривен, а минимальная пенсия на Украине едва дотягивает до 2 тыс. гривен – это очень хорошее подспорье для незащищенных категорий населения той же Киевщины.

    Внешний контур:

    1) В Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам решено разместить 40 тыс. солдат в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. При этом предложение Польши о вводе контингента НАТО на Украину отвергнуто. Впрочем, это не исключает самодеятельности Варшавы вне альянса. Окончательно судьба Польши прояснится 25 марта, когда Джо Байден приедет пообщаться с Анджеем Дудой.

    2) Байден посреди Брюсселя предложил Украине самой решать территориальные вопросы с Москвой. Также он допустил вмешательство НАТО в конфликт на Украине, если там будет применено химическое оружие. О том, что в США подразумевают под «применением» химического оружия, мы хорошо помним по историям из Сирии.

    3) Макрон выступил за сохранение диалога с Москвой и переживает из-за грядущего продовольственного кризиса, ведь Россия и Украина являются ключевыми поставщиками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Кроме того, Макрон не настаивает на уходе французского бизнеса из России.

    4) Джонсон собрался изучать просьбу Зеленского о передаче танков и самолетов для ВСУ, но не знает, как это сделать из-за сложностей с логистикой. Подсказываем маршрут: сперва технику необходимо доставить до Варшавы авиацией, а затем по железным дорогам на базу в Яворове Львовской области. Лучшего места для размещения британской техники не найти.  

    5) Шольц согласился с тем, что санкции против России привели к росту цен на энергоресурсы и на продовольствие, но все равно собирается усиливать санкции. Не жалеет своих избирателей немецкое правительство, не жалеет.

    6) Из забавного: ситуация на Украине может примирить давних оппонентов в лице Макрона и Эрдогана, которые договорились о некой совместной гуманитарной операции в Мариуполе. Детали этой идеи пока не разглашаются, но ее реализация вызывает сомнения ввиду успехов союзных войск в боях против ВСУ и нацбатов.

    Прогноз: Если Байден разрешит Польше ввести войска на Украину, то аналогичным образом поступит и Белоруссия, заявив претензии на часть Полесья и Волынь. Но рискнут ли поляки пойти на такой шаг самостоятельно и без официальной поддержки НАТО – узнаем в ближайшее время.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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