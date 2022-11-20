В социальных сетях и в телеграм-каналах сейчас популярен тезис о том, что Россия проснулась в сентябре этого года. До этого очень большая часть общества находилась в состоянии полусна, и прежде всего, в отношении СВО. Боевые действия для этих людей были где-то далеко и были, скорее, картинкой в телевизоре или новостью в «Телеграме». Сентябрь изменил многое. Некоторые знакомые из Москвы и других городов России (речь о территориях, которые были в составе РФ до сентября этого года) задают вопрос: как вести себя во время СВО? Я задумался, и свой опыт жизни в Донецке, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, решил скомпоновать в ряд рекомендаций. Оговорюсь сразу: мой жизненный опыт в прифронтовом городе субъективен. И, конечно, чем дальше населенный пункт от линии соприкосновения, тем меньше ощущается война.

В 2014 году у видел у нас в Донецке немало людей, которые пытались абстрагироваться от войны, старались жить так, как будто ничего не происходит – даже тогда, когда город обстреливали, вокруг погибали люди, происходила бойня в аэропорту. Но война все равно тем или иным путем врывалась в их жизнь, и от этого людям было только больнее. Они ждали, что вот-вот все закончится. Но ничего не заканчивалось. Поэтому лучше не ждать, что всё закончится быстро. Лучше настраивать себя на то, что эта ситуация надолго, хотя бы потому, что, по факту, Россия воюет сейчас не с Украиной, а с НАТО. В ВСУ из украинского скоро останутся только солдаты, и то значительно разбавленные западными наемниками.

Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» В 2014 году лично для меня этот вопрос не стоял, я понимал, что на Украине к власти пришли нацисты и с ними Донбасс был обречен. Многих людей, которые были и хотят оставаться русскими, они бы просто физически истребили, включая, скорее всего, меня, а остальных заставили бы принять их нацистскую идеологию хотя бы формально. Сейчас же битва идет за выживание России и существование русского народа. Почему? Потому что, начав СВО, Россия пытается устранить смертельную угрозу, исходящую от Запада, сделавшего своим плацдармом Украину. Если Россия эту битву проиграет, то Запад сделает все, чтобы разорвать ее на части и получать выгоду от ресурсов России – это их стратегия, они по-другому жить не умеют. Гражданам России сначала внушат чувство вины и вменят обязательства заплатить Украине и Западу – мы это все проходили в 90-е. А потом разорванную Россию начнут грабить, людей поставят на грань выживания, и будут объяснять, что они сами в этом виноваты. Одновременно будут навязывать обществу ценности, в рамках которых свадьба мужчины и мужчины покажется цветочками. Поэтому можно уверенно сказать себе: я терплю ради того, чтобы Россия не просто существовала, но и процветала.

Но еще очень важно не позволить усталости от событий, и связанной с этим депрессией, поглотить себя. То, что признаешь СВО, как данность, вовсе не означает, что нужно поставить крест на всей своей жизни. От мыслей о этом нужно отдыхать. Если есть возможность позволить себе пойти в ресторан или театр – нужно идти. Не нужно избегать общества друзей, наоборот, нужно общаться с людьми. Не надо избегать общения с противоположным полом. Кстати, чувства в кризисные времена могут бы куда более острыми и искренними, нежели в обычное время. Помню, какое впечатление летом 2014-го на меня произвел свадебный кортеж в Донецке. Помню, я смотрел на него и улыбался: а жизнь-то продолжается, несмотря ни на что!

Другой вопрос, что выражение «пир во время чумы» существует не зря, у всего есть мера. У нас в Донецке давно уже неприлично закатывать шикарные банкеты и выкладывать в соцсети фото с дорогих курортов (даже если вы там и были). Просто если у тебя есть лишние деньги – почему ты их не потратил на помощь солдатам или обездоленным, тем, кто лишился дома из-за обстрелов ВСУ, тем, у кого погибли кормильцы? Нормальный же вопрос, он родится в голове любого вменяемого человека.

В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг и с ним надо бороться. И я знаю – как. Активной позицией. Просто задайте себе вопрос: а что я отвечу детям, когда они спросят меня – что я делал во время СВО?

И попробуйте ответить на него прямо сейчас. Если вы не готовы записаться в добровольцы (из меня, например, боец никудышный), то помогите деньгами (главное – надежным людям), которые собирают на коптеры или амуницию для солдат. Или на медикаменты. Или на еду нуждающимся в ней. Даже отправленные сто рублей помогут вам почувствовать сопричастность, что вы не в стороне, что ваша хата – не с краю.

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Или можно пойти в волонтеры – они всегда нужны тем, кто оказывает помощь армии и мирному населению. Знаю многих, и еще больше про таких читаю, кто своим трудом помогает армии и мирным – кто-то шьет бронежилеты и балаклавы, кто-то вяжет маскировочные сетки; недавно читал про бабушек, которые, объединившись, вяжут для воинов теплые носки. Им точно будет что ответить внукам на вопрос: а что ты делала во время СВО?

Всем сейчас трудно. Нет ни одного человека, которому легко. Но важно, чтобы жизнь не прошла мимо. Важно быть со своей страной в ключевой момент ее истории. Так я думаю, живя в условиях войны уже почти девять лет.