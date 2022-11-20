Сентябрь изменил многое

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20 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киевский режим показал свою звериную сущность

Убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление ВСУ
Минобороны России представило факты, подтверждающие – украинские военные воюют с нарушением всех международных норм. ВСУ устроили смертельную расправу над российскими военнопленными в Макеевке на оккупированной территории ДНР. По мнению наблюдателей, подобные расправы не прекратятся, пока за киевским режимом стоят США. Как Россия может донести правду о преступлениях Украины до международного сообщества? Подробности...
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Таджикистан подошел к транзиту власти

Эмомали Рахмон может ввести во власть своего сына Рустама Эмомали president.tj
В ноябре исполнилось тридцать лет, как Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном. Последний из среднеазиатских лидеров, пришедших к власти после распада СССР, похоже, определился с преемником. Кто возглавит республику после Рахмона и по какому сценарию пройдет транзит власти? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Сентябрь изменил многое

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг и с ним надо бороться. Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» Подробности...

Десять причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жестко убедить европейцев в обратном. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

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    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

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    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

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    Как украинский сепаратизм вредил России

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    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?
    Сергей Миркин

    Сентябрь изменил многое

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		20 ноября 2022, 13:44

    В социальных сетях и в телеграм-каналах сейчас популярен тезис о том, что Россия проснулась в сентябре этого года. До этого очень большая часть общества находилась в состоянии полусна, и прежде всего, в отношении СВО. Боевые действия для этих людей были где-то далеко и были, скорее, картинкой в телевизоре или новостью в «Телеграме». Сентябрь изменил многое. Некоторые знакомые из Москвы и других городов России (речь о территориях, которые были в составе РФ до сентября этого года) задают вопрос: как вести себя во время СВО? Я задумался, и свой опыт жизни в Донецке, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, решил скомпоновать в ряд рекомендаций. Оговорюсь сразу: мой жизненный опыт в прифронтовом городе субъективен. И, конечно, чем дальше населенный пункт от линии соприкосновения, тем меньше ощущается война.

    В 2014 году у видел у нас в Донецке немало людей, которые пытались абстрагироваться от войны, старались жить так, как будто ничего не происходит – даже тогда, когда город обстреливали, вокруг погибали люди, происходила бойня в аэропорту. Но война все равно тем или иным путем врывалась в их жизнь, и от этого людям было только больнее. Они ждали, что вот-вот все закончится. Но ничего не заканчивалось. Поэтому лучше не ждать, что всё закончится быстро. Лучше настраивать себя на то, что эта ситуация надолго, хотя бы потому, что, по факту, Россия воюет сейчас не с Украиной, а с НАТО. В ВСУ из украинского скоро останутся только солдаты, и то значительно разбавленные западными наемниками.

    Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» В 2014 году лично для меня этот вопрос не стоял, я понимал, что на Украине к власти пришли нацисты и с ними Донбасс был обречен. Многих людей, которые были и хотят оставаться русскими, они бы просто физически истребили, включая, скорее всего, меня, а остальных заставили бы принять их нацистскую идеологию хотя бы формально. Сейчас же битва идет за выживание России и существование русского народа. Почему? Потому что, начав СВО, Россия пытается устранить смертельную угрозу, исходящую от Запада, сделавшего своим плацдармом Украину. Если Россия эту битву проиграет, то Запад сделает все, чтобы разорвать ее на части и получать выгоду от ресурсов России – это их стратегия, они по-другому жить не умеют. Гражданам России сначала внушат чувство вины и вменят обязательства заплатить Украине и Западу – мы это все проходили в 90-е. А потом разорванную Россию начнут грабить, людей поставят на грань выживания, и будут объяснять, что они сами в этом виноваты. Одновременно будут навязывать обществу ценности, в рамках которых свадьба мужчины и мужчины покажется цветочками. Поэтому можно уверенно сказать себе: я терплю ради того, чтобы Россия не просто существовала, но и процветала.

    Но еще очень важно не позволить усталости от событий, и связанной с этим депрессией, поглотить себя. То, что признаешь СВО, как данность, вовсе не означает, что нужно поставить крест на всей своей жизни. От мыслей о этом нужно отдыхать. Если есть возможность позволить себе пойти в ресторан или театр – нужно идти. Не нужно избегать общества друзей, наоборот, нужно общаться с людьми. Не надо избегать общения с противоположным полом. Кстати, чувства в кризисные времена могут бы куда более острыми и искренними, нежели в обычное время. Помню, какое впечатление летом 2014-го на меня произвел свадебный кортеж в Донецке. Помню, я смотрел на него и улыбался: а жизнь-то продолжается, несмотря ни на что!

    Другой вопрос, что выражение «пир во время чумы» существует не зря, у всего есть мера. У нас в Донецке давно уже неприлично закатывать шикарные банкеты и выкладывать в соцсети фото с дорогих курортов (даже если вы там и были). Просто если у тебя есть лишние деньги – почему ты их не потратил на помощь солдатам или обездоленным, тем, кто лишился дома из-за обстрелов ВСУ, тем, у кого погибли кормильцы? Нормальный же вопрос, он родится в голове любого вменяемого человека.

    Фото: REUTERS

    В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг и с ним надо бороться. И я знаю – как. Активной позицией. Просто задайте себе вопрос: а что я отвечу детям, когда они спросят меня – что я делал во время СВО?

    И попробуйте ответить на него прямо сейчас. Если вы не готовы записаться в добровольцы (из меня, например, боец никудышный), то помогите деньгами (главное – надежным людям), которые собирают на коптеры или амуницию для солдат. Или на медикаменты. Или на еду нуждающимся в ней. Даже отправленные сто рублей помогут вам почувствовать сопричастность, что вы не в стороне, что ваша хата – не с краю. 

    Или можно пойти в волонтеры – они всегда нужны тем, кто оказывает помощь армии и мирному населению. Знаю многих, и еще больше про таких читаю, кто своим трудом помогает армии и мирным – кто-то шьет бронежилеты и балаклавы, кто-то вяжет маскировочные сетки; недавно читал про бабушек, которые, объединившись, вяжут для воинов теплые носки. Им точно будет что ответить внукам на вопрос: а что ты делала во время СВО?

    Всем сейчас трудно. Нет ни одного человека, которому легко. Но важно, чтобы жизнь не прошла мимо. Важно быть со своей страной в ключевой момент ее истории. Так я думаю, живя в условиях войны уже почти девять лет.

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