Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Взгляд
18 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
Разделы

Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
Перейти в раздел…

Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
Перейти в раздел…

Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
Перейти в раздел…

Грузии надоело американское высокомерие

Посольство поддерживает сторонников Саакашвили, мечтающих о втором фронте против России konsulmir.com
В Грузии, избравшей проамериканский курс, произошло неслыханное – посол США Келли Дегнан удостоилась столь резкой критики Тбилиси, что за дипломата пришлось вступаться Госдепу. Недовольство это высказали депутаты от правящей «Грузинской мечты». А экс-депутат от партии власти и вовсе назвал посольство «координатором антигосударственных процессов». Почему Тбилиси начал позволять себе такие выпады в адрес США и какими будут последствия для Грузии? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...

Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Почему чехи оборзели

На смерть дипломатической тайны

Раздел могил на русские и украинские

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Сети появились кадры казни российских военнопленных боевиками ВСУ в Макеевке
    Аксенов рассказал о фортификационных работах в Крыму Власти Швеции нашли остатки взрывчатки возле «Северных потоков» Названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов Муж замглавы Херсонской области Губаревой сообщил об освобождении супруги
    В ЛНР указали на истощение сил ВСУ на Луганском направлении Конгрессвумен Грин заявила о войне США против России Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала около Хоккайдо Испортившему картину в «Ельцин центре» охраннику отменили приговор
    В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях От Блинкена потребовали отчет о денежных связях демократов США с Украиной В МАГАТЭ призвали Россию «прекратить все действия» на ядерных объектах Украины Осужденную баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии

    Главная тема


    Грузии надоело американское высокомерие

    «самолюбие семейки Байдена»


    Медведев: Америка всегда бросала своих «сукиных сынов», так будет и с Украиной

    «сработали тормоза»


    Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского

    бюджетные авто


    Автоэксперт назвал потенциальных покупателей новых «Москвичей»

    Видео

    моральная порка


    За что руководитель Китая унизил премьера Канады

    американский госдолг


    Дерипаска списал доллар с мировых счетов

    выборы в США


    Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
    Тимур Шерзад

    Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

    Тимур Шерзад
    журналист
    		18 ноября 2022, 11:42

    Доктрина «воздушной войны», придуманная итальянцем Джулио Дуэ в годы Первой мировой, не так уж и часто успешно реализовывалась. Один из немногочисленных, но ярких примеров – капитуляция Японии в 1945 году. Война с Японией шла в основном на Тихом океане. Американцы передвигались от острова к острову, потихоньку подбираясь все ближе к самой Японии. Захватив острова Гуам и Сайпан, они получили большие аэродромы для размещения стратегических бомбардировщиков. И с 1944 года на Японию начались регулярные налеты четырехмоторных гигантов B-29 «Суперкрепость».

    Этот самолет обладал большой дальностью, внушительной максимальной скоростью 600 километров в час и множеством огневых точек, не дававших истребителям спокойно прорывать фронт «Суперкрепостей». Всё это сильно затрудняло перехват – японцы так и не смогли ощутимо повлиять на частоту и масштаб налетов.

    Американцы применили атомные бомбы по Хиросиме и Нагасаки. Но ядерное оружие в 1945 году еще было слабым и несовершенным – и само по себе не могло оказать решающего влияния на капитуляцию. Гораздо больше работы выполнили обычные бомбы – в основном зажигательные. Они наносили гигантский ущерб японским городам, построенным по большей части из дерева и бумаги. Так, в марте 1945 года в небе над Токио появилось три сотни «Суперкрепостей». Вывалив на город зажигательные бомбы, они добились эффекта «огненного смерча», от которого погибло больше людей, чем в той же Хиросиме. И в отличие от всего двух сброшенных атомных бомб, рейды сотен бомбардировщиков с «зажигалками» были регулярными. Японцы теряли один город за другим, промышленность разваливалась. Они даже не могли толком собирать новые истребители, чтобы отбить налеты бомбардировщиков. На одном заводе имелись планеры, на другом моторы, но доставить эти компоненты в одну точку было трудно – сожженные города прекращали существовать как транспортные узлы. Не выдержав отчаяния (вызванного также другими факторами, вроде вмешательства СССР в Маньчжурии), японцы в итоге сдались в сентябре 1945 года.

    Вьетнамский капкан

    Убедившись в эффективности стратегических бомбардировок, американцы попытались повторить их и во Вьетнаме. Правда, результат уже был совсем другим. К концу 60-х годов американцам стало ясно, что их интервенция в Южный Вьетнам уже приносит больше проблем, чем пользы. Широкая партизанская война, развернувшаяся с опорой на Северный Вьетнам и при технически-консультационной советской и китайской поддержке, могла продолжаться бесконечно. При этом мир уже вступил в постгероическую эпоху – возросший уровень жизни и сократившаяся рождаемость резко повысили чувствительность к потерям в обществах, участвующих в холодной войне стран. И в самой Америке ее правителей ждали только антивоенные протесты, брожение умов в университетской среде и прочие проявления политической нестабильности.

    Американцы поняли, что из Вьетнама надо выходить, но сделать это просто так – означало не просто отдать Вьетнам красным, но и ободрить противостоящий коммунистический лагерь. Это порождало апокалиптические ощущения. Например, еще живые и помнящие Гражданскую войну в России участники Белого движения в последние годы Вьетнама регулярно писали панические статьи, полагая мировое пришествие коммунизма уже практически неизбежным. Американцы решили усадить Северный Вьетнам за стол переговоров, чтобы выторговать для себя более-менее сносные условия. Тактикой были выбраны массированные бомбардировки инфраструктуры Северного Вьетнама. Американцы провели две воздушные операции – «Лайнбейкер» и «Лайнбейкер II», то есть «защитник» на спортивном языке. Первая проходила с мая по октябрь 1972 года, вторая операция заняла половину декабря 1972-го. Вьетнамцы, ощутив на своей инфраструктуре 20 тысяч тонн бомб только за декабрь, в итоге все же и пошли на переговоры. В январе 1973 года даже был заключен мирный договор. На бумаге всё выглядело красиво – вывод всех иностранных войск из Южного Вьетнама, демократические выборы, перспективы мирного воссоединения.

    Фото: HORST FAAS/AP/ТАСС

    На деле же в Северном Вьетнаме лишь чуточку подождали и плюнули на заключенные с американцами соглашения, напав на Южный Вьетнам уже в марте 1975 года и воссоединив страну силой оружия и на своих условиях. Полное фиаско для США.

    Секрет победы

    Методы принуждения к переговорам одинаковы, но разница – колоссальна. В случае с Японией американцам достало решимости довести войну до конца, невзирая на возникающие по пути неудобства и утраты. А в случае с Вьетнамом – нет.

    К 1945 году для того, чтобы наказать японцев, Вашингтон не стеснялся привлекать сильных, хоть и своенравных союзников. Американцы не скупились на обещания, чтобы привлечь на свою сторону СССР с его сильнейшей сухопутной армией. Только она могла быстро выбить японцев из Маньчжурии, где еще сохранялась трудная для поражения бомбардировщиками промышленная база. Американцы собрали гигантский флот для вторжения. При высадке на Японские острова прогнозировались потери в 250 000 человек – очень и очень ощутимо по меркам тогдашних Соединенных Штатов. Но была поставлена внятная политическая задача – раз и навсегда разобраться с проблемой.

    Американцы в Японии были готовы и контролировать эту страну, оккупировать ее, и поддерживать там порядок. Единственный компромисс, на который они пошли – сохранить японского императора, чтобы в стране не началась гражданская война. Но при этом они контролировали всю страну от и до, и это их не пугало.

    Во Вьетнаме же все было наоборот. Америка не смогла настроить свое общество на решительную войну, и в Вашингтоне искали не победы, а в первую очередь мира. Северные вьетнамцы это понимали и видели в переговорах со Штатами исключительно инструмент для решения своих проблем на своих условиях. Выполнять подписанное они не собирались изначально.

    Вьетнамцы чувствовали слабость противника и использовали ее. Они несли колоссальные потери от авиаударов, но они терпели, чтобы раскачать требующее мира любой ценой американское общество еще сильнее. Потянуть еще время и увеличить свои шансы на психологическую победу в войне. Чем дольше американцы теряли людей и деньги во Вьетнаме, тем больше было шансов, что они, уйдя оттуда один раз, больше не вернутся. Поэтому превосходящие вьетнамских коммунистов по любому параметру американцы и проиграли.

    Проигрыш войны во Вьетнаме стоил американцам серьезных внутренних беспорядков, появления поколения, среди которого презрение к своей стране считалось нормальным делом, огромных денег и потери уверенности в своих вооруженных силах до начала 90-х годов. Это был болезненный удар, но Вьетнам не был для Америки чем-то жизненно важным. Он не находился на ее границах, в нем нельзя было создать прямую и непосредственную угрозу США. Там не зарождалась агрессивная политическая нация, видевшая смысл своей жизни в том, чтобы насолить этим проклятым янки.

    Пренебрегать заокеанским опытом нельзя.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •