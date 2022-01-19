Россия и США ведут дипломатическую «разведку боем»

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19 января, среда  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Молдавии грозит отключение газа

Молдавия просит Газпром решить ее газовые проблемы moldovagaz.md
В четверг, 20 января, Молдавия вряд ли заплатит Газпрому аванс за январские поставки газа, что обязана сделать по контракту. Это значит, что Россия получит юридическое право отключить страну от газа. Самое смешное, что решение этой проблемы Кишинев полностью переложил на плечи самого Газпрома. Хотя логично было бы просить помощи у Евросоюза, в который власти Молдавии так спешат. Кто же спасет Кишинев от морозов? Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Как Южная Осетия сбежала в Россию из Грузии

Независимость республики Южная Осетия досталась с большим трудом Александр Вильф/РИА Новости
Ровно 30 лет назад, 19 января 1992 года, в Южной Осетии прошел референдум, повлиявший на судьбу всего Кавказа и всей России. По итогам голосования было принято решение о независимости региона – и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Как объяснить этот парадокс – и почему референдум проходил в режиме спецоперации? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия и США ведут дипломатическую «разведку боем»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций. Подробности...

Как Порошенко еще раз унизил Зеленского

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вот уже несколько месяцев президент России Владимир Путин не спешит выполнять пожелания Киева и вводить войска. Поэтому Владимир Зеленский придумал народу другое развлечение: он дал старт Порошенкиаде, процедуре посадки Петра Порошенко. Подробности...

Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза. Подробности...
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Вырос риск новой войны на Украине

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

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    Тимофей Бордачёв

    Россия и США ведут дипломатическую «разведку боем»

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		19 января 2022, 13:54

    Если мы признаем, что на всем протяжении истории отношений между народами дипломатия и война шли рука об руку, то даже самое успешное продолжение начавшихся переговоров между Россией и США не означает всеобщего мира в Европе. Однако чего действительно можно добиться – это сокращения угрозы в адрес России там, где усиление США действительно имеет принципиальное значение. В том случае, если стратегические приготовления сторон станут для них более прозрачными, судьба Украины сможет быть определена уже в рабочем порядке – без создания напряженности на наиболее высоком для мира уровне. В первую очередь – в контексте внутренней эволюции этого государственного образования.

    На момент написания этой статьи мы не можем знать, какие конкретные встречные предложения Россия получит от США в ходе встречи глав МИД наших стран в Женеве в эту пятницу. Весьма вероятно, что они будут представлять собой развернутые комментарии на каждый пункт представленных Россией проектов соглашений о европейской, и не только, безопасности. Тем самым Вашингтон уже сделает шаг навстречу, в своем понимании, и предложит России продолжить разговор. В этот момент, кстати, наиболее вероятны провокации вокруг Украины – просто для того, чтобы России было «не скучно» готовить свою реакцию на американский ответ. Это вполне в духе американской дипломатии.

    Пока, если исходить из сущностной стороны российских предложений, которые были представлены США в декабре, переговоры не привели к каким-либо изменениям. Первый, но не последний раунд был использован США в дипломатических целях – для того, чтобы лучше разведать российскую позицию, попытаться в личном общении понять, какие у нее могут быть слабости и где обнаруживается вероятная готовность к компромиссам. Это американскими представителями признается открыто. Публичный итог такой «разведки боем» в настоящий момент состоит в том, что Москва не собирается вести переговоры об изменении своих требований. Но есть, скорее всего, и закрытые выводы, которые обе стороны делают на основе оценки поведения друг друга.

    Сразу оговоримся, что происходящее сейчас дипломатическое общение – это именно разговор двух столиц. Прочая мишура в виде НАТО или ОБСЕ – частный способ изучения российской позиции со стороны США, располагающих просто такой колоссальной инфраструктурой политического влияния в Европе. Неслучайно российская сторона заявила, что диалог по линии ОБСЕ вообще считает далее бессмысленным – достаточно уже было оказано внимания этому полностью деградировавшему реликту эпохи полного доминирования Запада.

    Сейчас наиболее значимый итог российского дипломатического наступления, имеющий публичный характер, – это начало широкой политической дискуссии о вопросах, которые даже не стояли в повестке дня на протяжении последних 30 лет. Вся политика США и их важнейших союзников в области европейской безопасности после холодной войны была основана на тезисе об отсутствии здесь предмета для дискуссий. Теперь, под российским давлением, выясняется, что говорить все-таки есть о чем. В самих США публичные мнения о том, что НАТО устарело и уже приносит больше вреда, чем пользы, остаются достаточно маргинальными. Однако начало переговоров заставляет партнеров России на Западе обсуждать то, что буквально вчера выглядело для них немыслимым – вопрос о наличии у Москвы собственных интересов. Поэтому мы уже преодолели важнейшее последствие того, как завершилась холодная война – формальное существование в дискуссии только одной, западной, точки зрения.

    Фото: DENIS BALIBOUSE/EPA/ТАСС

    Заметно суетливой стала политика Европейского союза. ЕС в целом, как организация, не играет в идущем процессе никакой роли и его неуместность подчеркивают сами США. Но желание хоть как-то отметиться в самом важном для современной Европы процессе ведет к тому, что и Брюссель начинает менять свое мировосприятие. Так, пару дней назад верховный представитель ЕС по внешним связям Ж. Боррель что-то пробросил на тему необходимости пересмотра европейской архитектуры безопасности. Понятно, что такие открытия нужны ЕС для того, чтобы попытаться поставить вопрос о расширении круга участников переговоров за счет себя в первую очередь. Но в итоге мы видим, что даже Евросоюз, который десятилетиями тихо сидит за спиной НАТО, признает наличие проблемы объективного различия интересов важных для мира в Европе держав.

    Кроме того, всегда необходимо учитывать, что наиболее принципиальные вопросы в отношениях между ядерными сверхдержавами касаются все-таки тематики взаимного сдерживания. Переговоры об этом настолько значительнее всего остального, что остаются в тени на фоне прочей дипломатической шумихи. Помимо обычного дипломатического уровня, отношения России и США развиваются в сфере действительно «заоблачной» с точки зрения остальных участников международной политики. Не будем забывать, что одним из важнейших, если не самым важным фактором возникновения конфликта стал выход США из Договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году.

    Это решение Вашингтона касалось не таких символических по большому счету вещей, как расширение НАТО, а основы взаимного сдерживания – одна из великих ядерных держав заявила о намерении развивать системы вооружений, сокращающих возможности второй в той единственной сфере, где безопасность обеих действительно имеет значение. В 2019 году по инициативе США прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Возобновление серьезного разговора об этом типе вооружений, вероятности их размещения в Европе, а также системах противоракетной обороны тоже может быть предметом переговоров между Москвой и Вашингтоном.

    При всей значимости проблемы расширения инфраструктуры обычных вооруженных сил США в Восточной Европе, угрожать выживанию России может только постепенное смещение в пользу американцев баланса сил в той области, где наши державы являются непобедимыми для всего остального человечества. Именно здесь вероятно столкновение, в котором первый удар может означать шанс на победу – и поэтому изменение соотношения сил в сфере ракетно-ядерных вооружений наиболее опасно для мира. В конечном итоге, именно обладание ядерными арсеналами определяет место России и США в современном мире. И весьма вероятно, что именно на этом поле также идут интенсивные переговоры.

    И наконец, даже прогресс диалога России и США об основных параметрах европейского порядка не означает, что мы можем исключить вероятность возникновения вооруженного конфликта на территории современной Украины. Он может быть следствием внутреннего кризиса в украинской верхушке и последующих авантюристических действий в отношении Донбасса. История знает много примеров, когда слабые режимы затевали вроде бы самоубийственные войны. Киевские власти вполне способны на то, чтобы затеять такой конфликт. А поскольку судьба украинского государства представляется, в силу внутренних причин, исключительно мутной, такие ситуации будут повторяться в будущем.

    Помимо этого, локальное столкновение вокруг Украины вполне может оказаться результатом попытки США проверить серьезность российских приготовлений вне зависимости от того, будет ли прогресс на двусторонних переговорах между Москвой и Вашингтоном. Тем более что существование Украины не имеет серьезного значения для национальной безопасности США.

    Так вот, даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций. Маленькая война или очередные меры экономического давления – это не помеха общей дипломатии и даже компромиссам. Особенно в условиях, когда настоящие важные вопросы между Россией и США вообще связаны с Украиной только приблизительно.

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