У вакцины эффективность – 90%, а у чиновников – ноль без палочки

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12 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2»

Украина требует денег от Германии за российский газопровод Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
Накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Либо останавливайте стройку, либо платите отступные – третий вариант Киев не рассматривает. На что в реальности могут рассчитывать украинские политические элиты? Подробности...
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Талибы пообещали Москве не переходить границ

Новое поколение талибов оказалось способно договариваться с Москвой Allauddin Khan/AP/ТАСС
Талибы с боем вошли в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Развивают они наступление и в других провинциях. В таком темпе уже через полгода под их контролем окажется вся страна. Одновременно «Талибан» прислал делегацию на переговоры в Москву. Стоит ли искать с ними общий язык и о чем нам вообще договариваться? Подробности...
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Санду претендует на абсолютную власть в Молдавии

В победе партии Санду на выборах не сомневается никто Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
В воскресенье в Молдавии состоятся досрочные парламентские выборы. Основная борьба развернется между президентской партией Майи Санду «Действие и солидарность» и блоком «Коммунисты и социалисты» во главе с Игорем Додоном. По прогнозу социологов, партия Санду получит большинство мандатов. А это значит, что у президента будет полный контроль над страной. Хорошо это или плохо для России? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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У вакцины эффективность – 90%, а у чиновников – ноль без палочки

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Президент призывает всех вакцинироваться, а бюрократия буквально выпихивает людей с вакцино-участков. Тогда зачем нам ваш СНИЛС, Госуслуги и загранпаспорт, по которому можно отсюда уехать, а вакцинироваться нельзя? Разве вы не должны прививать вообще всех, кто изъявил желание? Подробности...

Тюрьма может оказаться полезней МВА

Сергей Лекторович
Сергей Лекторович, Владелец компании «Инновационные системы пожаротушения»
Первое ощущение за решеткой – как будто ты свалился в ловчую яму посреди темного леса. Снаружи какое-то движение, топот, рычание. И что будет дальше – неизвестно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Победа не мерится потерями

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
У бившихся в Смоленском сражении частей в 1941-м получилось совершить великое дело. Протоптавшись на месте два месяца, немцы окончательно потеряли намеченный в плане нападения на СССР темп. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Зеленский вернул любовь народа

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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

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    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане?
    Игорь Мальцев

    У вакцины эффективность – 90%, а у чиновников – ноль без палочки

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		12 июля 2021, 09:06

    А давайте на всю нашу ковидную практику посмотрим не изнутри, а немного снаружи. Потому что мы тут с друзьями и родственниками занимаемся краш-тестом системы вне Москвы. С Москвой-то всё понятно. Но так как в этой стране слышно только Москву (если бы не специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев, то вообще бы никого не услышать), я поработаю голосом других регионов. Причем не всегда сильно удаленных от Москвы.

    Диспозиция такая – я тут лечился-лечился у австрийцев и попал на год в жесткий карантин вместе с женой. Нет, не стоит завидовать, потому что Вена, закрытая на все замки, мало чем отличается от Урюпинска. А с ноября прошлого года она была закрыта до 19 мая наглухо. Никаких кафе, никаких баров, никаких ресторанов, никаких театров, никаких сидений на скамеечке в парке, плюс комендантский час. Вы если такое и видели, то только в первые недели ковида в России. 

    Потом началась вакцинация – естественно, только по записи, без права выбора: Pfizer, или AstraZeneca, или Moderna – вы могли узнать, только придя на прием. Естественно, ни о какой Astra или Pfizer речи быть не могло. Так что мы ждали, когда можно было переехать в land of the brave: в данном случае – домой, к «Спутнику V», который тогда уже начали колоть на каждом углу. На этом этапе стало понятно, что люди как-то лениво вакцинируются, считая, что оно уже практически «само прошло». Государство так не считало и поэтому по всем каналам шел месседж: «идите вакцинироваться – это легко и просто, а главное – необходимо».

    Мой коллега Антон Красовский сорвал все связки на всех площадках, буквально уже крича о том, что необходимо вакцинироваться. Но что напрягало – обилие не менее громких антиваксеров, которым, в отличие от той же Австрии, не закрывали трибуны, давали слово на ТВ, не говоря уже об интернете. В Европе антиваксеры честно выходят на улицу, получают от полиции по башке – и снова выходят. Но в СМИ им не дают слова вообще. Табу. То, что происходило в РФ, выглядело для нас несколько странно.

    С одной стороны, уже тяжелая артиллерия в лице президента страны призывает вакцинироваться, а на телепрограммах вовсю визжат какие-то блогерши и какие-то медики по поводу «свободы тела». Да что там блогерши – авторки и авторы типа полугосударственной радиостанции «Эхо Москвы» чуть ли не каждый день льют яд в уши слушателям: «Когда ты приходишь в поликлинику прививаться «Спутником», то непонятно, привьют тебя нормальным «Спутником» или сваренным в одном чане с вакциной от собачьей чумки» (дословная цитата из Юлии Леонидовны Латыниной). Чо? На следующий день после прибытия в Питер, естественно, записались на первый шот вакцины в платной поликлинике. Полная сарказма и иронии по поводу вакцины медичка сделала мне первый укол, жене повезло меньше – ее увели в хирургию, чтобы можно было вакцинироваться недели через две.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    И тут выяснилось, что у нас в стране дельта-вариант ковида. Питерские власти начали утверждать, что они открывают еще пятнадцать пунктов, только приходите. Ага. Во-первых, оказалось, что записаться можно, что в платке, что в бесплатке, уже только на август. То есть, как весело мне сообщили несколько разных регистратур, «а вы посидите месяцок в самоизоляции». Это меньше всего было похоже на всенародную вакцинацию.

    Дальше – больше. Оказывается, за это время закончился гражданский паспорт по возрасту. И все. Мы тут же стали невидимы для всенародной вакцинации. Без прописки его делают тридцать дней. СНИЛС, Госуслуги, загранпаспорт – ничего не канает. Стране возьми и выложи гражданский паспорт. Я тут же прикинул, что сейчас в шестимиллионном Питере меняют или выписывают по новой гражданский паспорт около 100 000 человек. А сколько в стране? Они тоже невидимы и неприемлемы для процесса народной вакцинации?

    То есть президент призывает всех вакцинироваться, а бюрократия буквально выпихивает людей с вакцино-участков. Тогда зачем нам ваш СНИЛС, Госуслуги и загранпаспорт, по которому можно отсюда уехать, а вакцинироваться нельзя? Разве не должны прививать вообще всех, кто изъявил желание? Разве задача не в том, чтобы привить как можно больше людей?

    Судя по всему, под разговоры о победе над ковидом, которая была так близка (особенно в Москве), бюрократия расслабилась и совсем потеряла берега. И тут пришла «дельта». Запись на август в Питере нам как бы шепчет – логистика и производство не совпадают с графиком панического интереса публики к процессу вакцинации. Но есть еще одна сторона – иностранные граждане, привитые «Спутником», которых наша же страна наказывает за то, что они им привились.

    Рассказывает мой друг и коллега Дмитрий Петровский: «В коронавирусной реальности я оказался в незавидной ситуации. Мы с моей невестой, гражданкой Эстонии, оказались по разные стороны уже почти что железного занавеса. Ездили в отпуск, попрощались в аэропорту. Она – в Таллин, я – домой в Москву, через неделю встретимся. И все – граница закрылась. Три месяца правдами и неправдами искали возможность соединиться, наконец она прорвалась в Россию, где к тому моменту ограничения были уже почти все сняты. Как истинные патриоты, мы поженились в столичном дворце бракосочетаний № 1, и моя теперь уже жена, которая имеет все права на бесплатный укол «Пфайзером» в Европе, сделала себе наш отечественный «Спутник». Не сразу, потому что иностранцу с визой не положено. К счастью, в столице есть платные клиники, где не задают лишних вопросов. Привились.

    И тут возникла другая проблема. Годовая виза супруги кончилась. Новую, опять же, из-за пандемии, супругам граждан РФ дают только одноразовую, на три месяца, и чтобы подать на нее, нам обоим надо ехать в Эстонию. Я – русский, она – тоже русская, просто ей выпало родиться в Эстонской ССР. Оба, как ни пафосно звучит, любим Россию, хотим жить и работать в Москве. Но годовую мультивизу наш МИД дает … для ухода за захоронениями! Когда я умру, говорю я жене, вот тогда сможешь ездить сколько угодно, чтобы поправлять крестик на моей могиле.

    Ладно – получаем визу, с горой книг, вещей и переноской с котом (мы все еще хотим навсегда поселиться в Москве!) едем в Нарву, переходим границу… и нас разворачивают! У моей жены с собой нет свежего теста на ковид! Мы уже переходили этот мост, и тогда вы нас вообще не спрашивали ни о каких тестах. Но сейчас дело другое – вот вам бумаги, все честно: наш «Спутник», первый и второй компонент! И нам отвечают: это неважно. Нужен тест.

    Мы разворачиваемся и идем обратно, в сторону теперь недружественного государства (которое, тоже замечу в скобках, шлепнуло мне двухгодовую визу не глядя), по дороге пытаясь понять, как же это так: в России только и разговоров, что о вакцинации и «Спутнике», а тут вдруг выясняется, что это «неважно».

    «Спутник V» – наша гордость, одновременно – и лучшая в мире вакцина, и инструмент «мягкой силы», который мы предлагаем Европе. Но вот он – реальный гражданин ЕС, который действительно решил, что русская вакцина лучше американской. Идет с сумками и котом по мосту в сторону Нарвы. Пока автобус возвращает нас в Таллин, листаю правила въезда в другие европейские страны. Италия, Испания, Португалия. Черным по белому: справка о вакцинации ИЛИ свежий тест. Да, «Спутник» пока не признают. Но и у нас, получается, его не признают тоже».

    Ну что – я примерно начинаю догадываться, почему «Спутник» до сих пор не зарегистрирован в ЕС. Если вы так действуете на внешнем рынке, как с собственными людьми, то ее вообще никогда не зарегят. Потому что у вакцины эффективность – 90%. А у вас, чиновников – ноль без палочки. И это уже реальная проблема.

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