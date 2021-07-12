У вакцины эффективность – 90%, а у чиновников – ноль без палочки

А давайте на всю нашу ковидную практику посмотрим не изнутри, а немного снаружи. Потому что мы тут с друзьями и родственниками занимаемся краш-тестом системы вне Москвы. С Москвой-то всё понятно. Но так как в этой стране слышно только Москву (если бы не специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев, то вообще бы никого не услышать), я поработаю голосом других регионов. Причем не всегда сильно удаленных от Москвы.

Диспозиция такая – я тут лечился-лечился у австрийцев и попал на год в жесткий карантин вместе с женой. Нет, не стоит завидовать, потому что Вена, закрытая на все замки, мало чем отличается от Урюпинска. А с ноября прошлого года она была закрыта до 19 мая наглухо. Никаких кафе, никаких баров, никаких ресторанов, никаких театров, никаких сидений на скамеечке в парке, плюс комендантский час. Вы если такое и видели, то только в первые недели ковида в России.

Потом началась вакцинация – естественно, только по записи, без права выбора: Pfizer, или AstraZeneca, или Moderna – вы могли узнать, только придя на прием. Естественно, ни о какой Astra или Pfizer речи быть не могло. Так что мы ждали, когда можно было переехать в land of the brave: в данном случае – домой, к «Спутнику V», который тогда уже начали колоть на каждом углу. На этом этапе стало понятно, что люди как-то лениво вакцинируются, считая, что оно уже практически «само прошло». Государство так не считало и поэтому по всем каналам шел месседж: «идите вакцинироваться – это легко и просто, а главное – необходимо».

Мой коллега Антон Красовский сорвал все связки на всех площадках, буквально уже крича о том, что необходимо вакцинироваться. Но что напрягало – обилие не менее громких антиваксеров, которым, в отличие от той же Австрии, не закрывали трибуны, давали слово на ТВ, не говоря уже об интернете. В Европе антиваксеры честно выходят на улицу, получают от полиции по башке – и снова выходят. Но в СМИ им не дают слова вообще. Табу. То, что происходило в РФ, выглядело для нас несколько странно.

С одной стороны, уже тяжелая артиллерия в лице президента страны призывает вакцинироваться, а на телепрограммах вовсю визжат какие-то блогерши и какие-то медики по поводу «свободы тела». Да что там блогерши – авторки и авторы типа полугосударственной радиостанции «Эхо Москвы» чуть ли не каждый день льют яд в уши слушателям: «Когда ты приходишь в поликлинику прививаться «Спутником», то непонятно, привьют тебя нормальным «Спутником» или сваренным в одном чане с вакциной от собачьей чумки» (дословная цитата из Юлии Леонидовны Латыниной). Чо? На следующий день после прибытия в Питер, естественно, записались на первый шот вакцины в платной поликлинике. Полная сарказма и иронии по поводу вакцины медичка сделала мне первый укол, жене повезло меньше – ее увели в хирургию, чтобы можно было вакцинироваться недели через две.

И тут выяснилось, что у нас в стране дельта-вариант ковида. Питерские власти начали утверждать, что они открывают еще пятнадцать пунктов, только приходите. Ага. Во-первых, оказалось, что записаться можно, что в платке, что в бесплатке, уже только на август. То есть, как весело мне сообщили несколько разных регистратур, «а вы посидите месяцок в самоизоляции». Это меньше всего было похоже на всенародную вакцинацию.

Дальше – больше. Оказывается, за это время закончился гражданский паспорт по возрасту. И все. Мы тут же стали невидимы для всенародной вакцинации. Без прописки его делают тридцать дней. СНИЛС, Госуслуги, загранпаспорт – ничего не канает. Стране возьми и выложи гражданский паспорт. Я тут же прикинул, что сейчас в шестимиллионном Питере меняют или выписывают по новой гражданский паспорт около 100 000 человек. А сколько в стране? Они тоже невидимы и неприемлемы для процесса народной вакцинации?

То есть президент призывает всех вакцинироваться, а бюрократия буквально выпихивает людей с вакцино-участков. Тогда зачем нам ваш СНИЛС, Госуслуги и загранпаспорт, по которому можно отсюда уехать, а вакцинироваться нельзя? Разве не должны прививать вообще всех, кто изъявил желание? Разве задача не в том, чтобы привить как можно больше людей?

Судя по всему, под разговоры о победе над ковидом, которая была так близка (особенно в Москве), бюрократия расслабилась и совсем потеряла берега. И тут пришла «дельта». Запись на август в Питере нам как бы шепчет – логистика и производство не совпадают с графиком панического интереса публики к процессу вакцинации. Но есть еще одна сторона – иностранные граждане, привитые «Спутником», которых наша же страна наказывает за то, что они им привились.

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Рассказывает мой друг и коллега Дмитрий Петровский: «В коронавирусной реальности я оказался в незавидной ситуации. Мы с моей невестой, гражданкой Эстонии, оказались по разные стороны уже почти что железного занавеса. Ездили в отпуск, попрощались в аэропорту. Она – в Таллин, я – домой в Москву, через неделю встретимся. И все – граница закрылась. Три месяца правдами и неправдами искали возможность соединиться, наконец она прорвалась в Россию, где к тому моменту ограничения были уже почти все сняты. Как истинные патриоты, мы поженились в столичном дворце бракосочетаний № 1, и моя теперь уже жена, которая имеет все права на бесплатный укол «Пфайзером» в Европе, сделала себе наш отечественный «Спутник». Не сразу, потому что иностранцу с визой не положено. К счастью, в столице есть платные клиники, где не задают лишних вопросов. Привились.

И тут возникла другая проблема. Годовая виза супруги кончилась. Новую, опять же, из-за пандемии, супругам граждан РФ дают только одноразовую, на три месяца, и чтобы подать на нее, нам обоим надо ехать в Эстонию. Я – русский, она – тоже русская, просто ей выпало родиться в Эстонской ССР. Оба, как ни пафосно звучит, любим Россию, хотим жить и работать в Москве. Но годовую мультивизу наш МИД дает … для ухода за захоронениями! Когда я умру, говорю я жене, вот тогда сможешь ездить сколько угодно, чтобы поправлять крестик на моей могиле.

Ладно – получаем визу, с горой книг, вещей и переноской с котом (мы все еще хотим навсегда поселиться в Москве!) едем в Нарву, переходим границу… и нас разворачивают! У моей жены с собой нет свежего теста на ковид! Мы уже переходили этот мост, и тогда вы нас вообще не спрашивали ни о каких тестах. Но сейчас дело другое – вот вам бумаги, все честно: наш «Спутник», первый и второй компонент! И нам отвечают: это неважно. Нужен тест.

Мы разворачиваемся и идем обратно, в сторону теперь недружественного государства (которое, тоже замечу в скобках, шлепнуло мне двухгодовую визу не глядя), по дороге пытаясь понять, как же это так: в России только и разговоров, что о вакцинации и «Спутнике», а тут вдруг выясняется, что это «неважно».

«Спутник V» – наша гордость, одновременно – и лучшая в мире вакцина, и инструмент «мягкой силы», который мы предлагаем Европе. Но вот он – реальный гражданин ЕС, который действительно решил, что русская вакцина лучше американской. Идет с сумками и котом по мосту в сторону Нарвы. Пока автобус возвращает нас в Таллин, листаю правила въезда в другие европейские страны. Италия, Испания, Португалия. Черным по белому: справка о вакцинации ИЛИ свежий тест. Да, «Спутник» пока не признают. Но и у нас, получается, его не признают тоже».

Ну что – я примерно начинаю догадываться, почему «Спутник» до сих пор не зарегистрирован в ЕС. Если вы так действуете на внешнем рынке, как с собственными людьми, то ее вообще никогда не зарегят. Потому что у вакцины эффективность – 90%. А у вас, чиновников – ноль без палочки. И это уже реальная проблема.