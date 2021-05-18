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Мэр Владивостока объявил об отставке после совета Трутнева

18 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Россия украинцев на украинцев не меняет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов – и в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. Подробности...

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Иса Джавадов, Историк, востоковед
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    Геворг Мирзаян

    Россия украинцев на украинцев не меняет

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		18 мая 2021, 09:12

    В истории с украинским политиком Виктором Медведчуком (назначенным киевскими властями главным шпионом России и задержанным по этому поводу) нарисовался новый, весьма интересный поворот. Украинские власти в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Данилова предложили обменять олигарха на «украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах». «Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», – пояснил чиновник. Формально после того, как Медведчука осудят по инкриминируемым ему статьям, а по факту, возможно, и раньше.

    Логика Киева вполне понятна. Возглавляемая и финансируемая Виктором Медведчуком партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) стала представлять серьезную угрозу нынешней украинской власти, причем как ура-патриотам, так и «слугам» Владимира Зеленского. И на фоне абсолютной неадекватности первых и не менее абсолютной беспомощности вторых (привет всем обещаниям Зеленского о проведении экономических реформ и прекращении войны в Донбассе) рейтинг партии в обозримом будущем должен был лишь расти, собирая протестный электорат. Кроме того, Медведчук (после всего, что наобещал и не сделал Владимир Зеленский) оставался единственным украинским политиком, пользующимся доверием российского лидера. И, соответственно, должен был играть важную, а может быть, и ключевую роль в любом компромиссе по Украине, который мог бы быть достигнут на переговорах Путина с Байденом или с лидерами Евросоюза. Зеленского такие перспективы не устраивали – вопреки взятым ранее обязательствам, украинский пианист, по всей видимости, решил попробовать отыграть второй акт президентского концерта и пойти на второй срок. А заодно заручиться поддержкой вашингтонских и украинских «ястребов» (которые присматривались к ветерану русофобской политики Петру Порошенко). Поэтому Зеленский был заинтересован в удалении Медведчука с украинского политического поля – и как конкурента, и как доверенное лицо Владимира Путина.

    Зайцы Зеленского

    Проблема в том, что посадка и судебный процесс с политическим подтекстом не удаляют Медведчука, а, наоборот, привлекают к нему внимание. Причем привлекают на контрасте – спокойный и уверенный в себе лидер противостоит прыгающему вокруг него политическому недоразумению, ставшему посмешищем в глазах электората. В Армении уже был прецедент подобного противостояния – и закончился он тем, что лидера посадить не смогли, а сам он собрал вокруг себя коалицию и стал фаворитом на предстоящих парламентских выборах. Зеленский не хотел повторения этого сценария, поэтому изначально не хотел Медведчука сажать. Украинского олигарха раскулачили (лишив его собственности) и обвинили в госизмене, после чего не задержали по формату «маски-шоу», а цивильно вызвали в суд для избрания меры пресечения – в надежде на то, что он сбежит из страны и тем самым не только заочно докажет правоту обвинения, но и самовыпилится из украинского политического пространства.

    Однако Медведчук не сбежал. Он пришел на суд, получил там домашний арест – и собирается отстаивать свои права в открытом судебном процессе. Где его адвокаты смогут разрушить все смехотворные заявления о госизмене, а оппозиционный политик в случае чего расскажет столько интересных деталей, что в госизмене можно будет обвинить как самого президента, так и людей из его окружения.

    Именно поэтому Киев и предлагает Москве обменять Медведчука на «украинских патриотов». Этим обменом Зеленский убил бы сразу нескольких зайцев. Доказал бы факт госизмены Медведчука (Москва же забирает «своего»); избежал бы позорного судебного процесса, чреватого еще большим падением рейтинга действующей власти; выдворил бы лидера ОПЗЖ с украинского электорального поля и набрал бы очки среди украинских радикалов за «освобождение патриотов из кремлевских застенков».

    Сами разваривайте свою кашу

    Но все это лишь «бы», ведь Кремль по какой-то странной, необъяснимой причине не захотел помогать Владимиру Зеленскому решать его внутренние проблемы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предложение обмена «украинской внутриполитической кухней». «Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать», – продолжил российский чиновник. Вряд ли эту идею рассматривает и сам Виктор Медведчук – он прекрасно осознает свои среднесрочные политические перспективы и, по всей видимости, совсем не прочь выставить Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть на посмешище в ходе судебного процесса.

    Однако у российского отказа есть еще одна, очень важная причина. В Москве видят, что с каждым месяцем украинские власти, мечущиеся словно крысы в постоянно сужающемся коридоре возможностей, пересекают все новые и новые красные линии, определявшие модус вивенди российско-украинских отношений в последние семь лет. Закрытие оппозиционных телеканалов, раскулачивание Медведчука, угрозы возобновления войны в Донбассе – везде украинская сторона идет на провокации. Везде играет в Эрдогана – то есть пытается навязать Владимиру Путину игру в покер с постоянным блефом и повышением ставок в надежде на то, что российский президент пасанет и бросит карты. И если в этих условиях согласиться на подобный обмен, то это все равно, что дать Киеву зеленый свет на банальный захват заложников на своей территории из числа жителей, имеющих российское гражданство или просто нейтрально относящихся к Москве. Захват с последующим выставлением их на торги. Причем требовать от России могут не только освобождения «украинских патриотов», но и различных экономических уступок.

    Фото: РИА Новости

    Для недопущения такого сценария и дрессировки разошедшихся украинских артистов у Кремля есть один-единственный вариант поведения. Никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов – и в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. А пока украинский президент думает над этим, пусть пройдет судебное испытание Медведчуком. 

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