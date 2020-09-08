Россия пережила ампутацию головы

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
Разделы

После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
Перейти в раздел…

Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться, – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...

Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Материнство не должно продаваться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Никого не заставляют под дулом пистолета: суррогатная мать получает свои деньги, заказчики – ребенка. В системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Перейти в раздел…

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ефремова приговорили к восьми годам колонии
    Блогеры отреагировали на приговор Ефремову Источник: Колесникова порвала паспорт, чтобы избежать депортации В России оценили резкую критику Трампа в адрес Пентагона Украина заранее решила отказаться от российской вакцины
    Ефремова лишили водительских прав на три года В Кремле отреагировали на задержание Колесниковой Польша договорилась о покупке у США ракетных комплексов Javelin В Крыму назвали условие визита миссии ООН для оценки ситуации с водой
    Кононенко: Наконец-то мы увидели справедливый русский суд Лукашенко дал оценку задержанию Колесниковой В Общественной палате оценили проект переноса выходных в 2021 году НАТО решило провести морскую операцию на Крайнем Севере

    Главная тема


    Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

    громкое дело


    Автоюрист: Приговор Ефремову – не окончательный

    интервью российским СМИ


    Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента

    «отравление» Навального


    Захарова: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    «зарабатываем копейки»


    Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

    продажа госдолга


    Китай намекнул о самых страшных мерах против США

    политическая игра


    Никита Коваленко: Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

    защитная стратегия


    Геворг Мирзаян: Шахматную партию Навального Россия может выиграть

    кадровый военный


    Сергей Козлов: Как в русской армии появились партизаны

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
    Дмитрий Ольшанский

    Россия пережила ампутацию головы

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		8 сентября 2020, 14:14

    Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться, – нужно произвести два умственных движения.

    Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Перестать сравнивать ее с клубом самых развитых и самых благополучных западных стран, будь то Франция, Германия, Швейцария или какая-нибудь Голландия.

    По миллиону причин – от античного наследия и климата до большевизма и глобализма, – спорить о которых всегда интересно, мы так никогда не жили, не живем и, с большой вероятностью, и не будем.

    Зато сравнивать нас с крупными державами второй лиги – Турция, Иран, Бразилия, Мексика, Аргентина, Египет, ЮАР, Индонезия, в некоторых деталях - Индия и Китай etc., – дело вполне разумное и где-то даже утешительное. В чем-то мы очень похожи, а в чем-то и очень неплохо живем, и уж тем более много чего добились на их фоне.

    Бесполезно сравнивать нас и с дореволюционной Россией, меньшинство населения которой существовало по нашим меркам в раю, которого мы никогда не достигнем, зато большинство все еще пребывало в аграрном мiре очень тяжелого как бы средневековья.

    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    И, уж конечно, нет смысла сравнивать современную Россию с идеальной воображаемой страной своей мечты, где все идеально. Это просто глупо.

    И второе умственное усилие: помнить про двадцатый век. Пока в парижах безмятежно тусовались гертруды стайн, в америках парковки у фабрики были забиты частными автомобилями, и даже при нацистах жены расово сомнительных арестованных имели возможность побунтовать (что бы сказал об этом Абакумов?), в России двадцатого века были подчистую уничтожены (а кто случайно не уничтожен, тот загнан за Можай) все вообще элиты многосотлетнего государства: дворянская, военная, бюрократическая, деловая, религиозная, культурная и даже деревенская.

    Заодно были полностью ликвидированы собственность как таковая, частная торговля как таковая, все прежние деньги, ценности, акции, накопления, все без исключения организации (включая и революционные), все городские дома в единоличном пользовании, все загородные усадьбы, все прежние хозяйства в размере «больше одной коровы», а еще право перемещения, открытого вероисповедания (кроме старух), политического выбора и далее, далее, далее.

    А потом еще и война поверх социального геноцида прошлась. И то, что осталось от России и русских к середине двадцатого века – это сплошь простой народ без своих образованных, своих богатых, своих заслуженных, своих опытных, своих родовитых, своих мечтательных, неосторожных, выделяющихся, своих лучших. Зато – кхм, ох, ну, как бы это сказать, – с чужими.

    И вот этот народ каких-то восемьдесят-девяносто лет назад – начал выживать буквально с нуля. Элементарные основы, азы цивилизации возникали «вчера».

    В 1953 году страна вышла из фантазийного средневекового мира ведьм, колдунов, отравителей и докторов-убийц.

    В 1957 году впервые выяснилось, что политических противников можно просто отправить послами в Монголию, а не пытать, заставляя признаться, что они гондурасские шпионы, а потом казнить, заодно выкосив их семьи.

    В 1960-е большинство населения узнало, что такое свое жилье, где можно ходить в душ и в туалет – когда хочешь, а не когда получится.

    В 1974 году все население получило паспорта. До этого многим паспортов не давали.

    В 1987–1988 году оказалось, что можно верить в Бога, ходить в церковь – и не быть за это изгнанным с работы и прочей официальной жизни. Тогда же оказалось, что человеку можно заниматься частной торговлей и выезжать за пределы страны без спецпроверки.

    В 1992 году выяснилось, что на свете есть много-много разных товаров, и если есть деньги, то их можно купить.

    После 1993 года оказалось, что парламент не нужно расстреливать из танков как в Африке, а есть более тонкие способы воздействия на оппонентов.

    В 1999 году руководители страны обнаружили, что и без коммунизма у нас, оказывается, есть противники во внешнем мире.

    Другие материалы автора

    К 2000 году частная торговля кое-как научилась обходиться без утюга, паяльника и беспорядочной стрельбы, а контролирующие ее товарищи перешли от подобных методов к медленным и скучным уголовным делам.

    В 2014 году государство вспомнило о том, что где-то вне РФ есть еще историческая и национальная Россия.

    И, если мы будем хорошо себя вести, то через какое-то время окажется, что все должности в стране могут в режиме свободной конкуренции оспариваться Ивановыми, Петровыми и Сидоровыми так, чтобы государство при этом жило по-прежнему, и ничему бы эта конкуренция всерьез не угрожала.

    Это, повторяю, постоянное изобретение велосипеда народом без элит. Голову себе ампутировали и отправились в увлекательный поход. Да что уж теперь. Назад на плечи ее не поставить. Но помнить об этом необходимо.

    И тогда все, что происходит с нами сейчас, это скорее неслыханная удача, свидетельство удивительной выживаемости, обучаемости и таланта нашего народа, только что прошедшего сквозь ад.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •