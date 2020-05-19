А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

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У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

Вторжение в Венесуэлу с побережья вряд ли будет последнимФото: Rayner Pena/EPA/ТАСС
В недавней попытке вторжения американских наемников в Венесуэлу, как выясняется, есть немало темных мест и загадок. Почему количество наемников было относительно невелико. Куда исчезли те, кому удалось в итоге скрыться от войск правительства Венесуэлы? И почему уже в ближайшее время стоит ожидать новых попыток вооруженного восстания против Мадуро? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно – а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...

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              А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 19 мая 2020, 09:56

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              В наши дни сети полны конспирологии – и ее вред, помимо прочего, в том, что обоснованные и законные вопросы топятся в море передергиваний, натяжек, и часто просто выдумок. Яркий пример – волна слухов о чрезвычайном коварстве основателя Micfosoft Билла Гейтса, который собирается использовать вакцину от COVID-19 в каких-то своих злодейских целях – мнения несколько расходятся – в каких именно. Убить, вызвать тяжкие болезни, вызвать бесплодие, посадить в тела людей микрочипы или даже «жидкие чипы» для организации тотальной слежки.

              Примером подобной конспирологии – заметным, но далеко не единственным – является нашумевшая передача Никиты Михалкова, которую очень хорошо и подробно разобрал священник Георгий Максимов.

              При этом Гейтс не просто злодей из голливудского боевика, угрожающий всему человечеству, но злодей именно демонический, за которым угадываются мистические и потусторонние силы. Люди слышали краем уха (но явно не читали подробно) про печать зверя из книги Откровение Иоанна Богослова, и прозрачно намекают, что вакцина от Гейтса – это и есть та самая печать.

              Конечно, в сети есть и подробные опровержения – впрочем, иногда обвинения в адрес Гейтса носят настолько завиральный и фантастический характер, что их нелепость сама по себе режет глаз. Если бы я был склонен к конспирологии, я бы счел эту завиральность намеренной – но здравый смысл (и опыт пребывания в сети) подсказывает, что люди могут завираться и без всяких хитрых планов, чисто из любви к искусству.

              С другой стороны, есть и выступления в защиту Билла Гейтса – человек, изобретательностью и упорным трудом на благо пользователей всего мира, создал огромное богатство, и, вместо того, чтобы купать слонов в шампанском, тратит его на борьбу с болезнями и облегчение жизни людей в бедных странах. Готовый кандидат на прославление в лике святых – и, как это положено в житии святого, злобные клеветники всячески его чернят.

              Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

              Человек, мол, вложил невообразимые деньги в защиту жизни и здоровья людей – а какие-то нерассудительные граждане с помощью компьютерных технологий, которые он же и создал, разгоняют по сети бредовые слухи, которые выставляют его адским злодеем. Как сказал поэт, «о люди, жалкий род, достойный слез и смеха».

              Что же происходит на самом деле? Попробуем разобраться. Любая теория заговора исходит из двух важных допущений.

              Во-первых, злые люди отличаются высочайшей преданностью, сознательностью и дисциплинированностью – в заговоре могут участвовать тысячи, если не миллионы людей, и никто из них не проболтается, не перебежит на сторону добра, и не расскажет в подробностях –  да, мы тут сознательно готовили такие-то злодейства.

              Это выглядит не очень правдоподобно. Покаявшиеся сатанисты есть, и во множестве – а вот покаявшихся участников глобальных заговоров как-то крайне небогато.

              Как говорит Мюллер в сериале про Штирлица, «Что знают двое, то знает и свинья», то есть, как мы бы сказали более по-русски, «знает и всякая собака». В заговоре всегда найдется какой-нибудь свой Сноуден, который сбежит и всех сдаст. А с увеличением числа вовлеченных людей – а Гейтс уже контролирует и Всемирную Организацию Здравоохранения, и много кого еще – вероятность появления перебежчика, которых всех сдаст, стремится к единице. Прочность заговора определяется прочностью его самого слабого звена – то есть его самого неустойчивого участника, который под влиянием личных убеждений, страха, недоверия, обиды на других участников (или по миллиону других причин) решит перейти на сторону добра и правды.

              Во-вторых, теория заговора предполагает, что зло всегда творится умышленно и намеренно, злыми людьми, которые ставят перед собой злые цели. Добрые люди, напротив, всегда творят добро. Это заблуждение, явное и опасное.

              В мире (и в человеческих мотивах) все всегда очень запутано. Есть такое известное понятие, как «непреднамеренные последствия». То, о чем англичане говорят «дорога в ад вымощена благими намерениями», а Виктор Степанович Черномырдин гениально заметил «хотели, как лучше, а вышло – как всегда».

              Чтобы причинить много вреда, вовсе не обязательно быть злонамеренным человеком. Панические сообщения про то, что Билл Гейтс – адский сатана, подавляют возможность задуматься о реальных проблемах.

              А они есть – и задуматься о них стоит. Таких проблем по крайней мере две – глобальное влияние очень больших денег на политику, и электронные средства контроля. Билл Гейтс точно не является антихристом – антихрист будет требовать поклонения себе, и в этом отношении напоминать великих диктаторов ХХ века, и навязывать людям ложный религиозный культ – как обманщики вроде Секо Асахары или Джима Джонса. Я даже не вижу оснований считать Гейтса сознательно злонамеренным человеком. Гораздо более правдоподобно, что он – а также сотрудники его фонда и те, кто работает вместе с ними – искренне желают сделать мир лучше и бороться с болезнями.

              Есть известное высказывание святого аввы Дорофея – «Никогда не приписывай никому того, чего не знаешь наверное – ибо это верная душевная погибель». Приписывать людям тяжкие злодейства и коварные замыслы без надежных доказательств – это и несправедливо, и разрушительно для психики.

              Значит ли это, что мы должны смотреть на Билла Гейтса как на благодетеля человечества и оказывать ему всяческое доверие и поддержку? Я так не думаю. Сам выбор «демонический злодей или благодетель человечества» является ложным. Я охотно верю, что он хочет, как лучше.

              Но при этом он (как и другие члены «доброго клуба» миллиардеров) исходит из определенной идеологии – в рамках которой очень важно бороться за сокращение рождаемости. Отсюда и упорные слухи про то, что он стремится сократить население – это верно в том смысле, что он полагает одной из существенных задач сократить его естественный прирост. Но он не стремится убивать уже рожденных – напротив, финансирует программы, направленные на сокращение детской смертности в беднейших странах, полагая, что если повысить выживаемость младенцев, семьи перестанут производить их на свет как можно больше – чтобы хоть кто-то выжил.

              Бедность развивающихся стран, по убеждению Гейтса и единомысленных ему, связана именно с высокой рождаемостью – и если приучить население пользоваться контрацептивами и рожать как можно меньше, жить там станет намного лучше. Идеология «доброго клуба» вообще рассматривает рост населения земли как страшную опасность – которая может привести к климатической катастрофе, обвалу сельского хозяйства, всемирному голоду и другим глобальным бедствиям.

              Поэтому – с точки зрения этого клуба миллиардеров – нужно принимать энергичные меры к сокращению рождаемости. Его идеология является, в этом отношении, антинаталистской – то есть рассматривающей деторождение негативно, как угрозу.

              Мы не должны приписывать людям какое-то тайное коварство – но нам стоит доверять тому, что они сами говорят о себе. Фонд Билла и Мелинды Гейтс продвигает по всему миру не только контрацептивы, но и активно поддерживает ЛГБТ, и, хотя с 2014 года официально не финансирует продвижение абортов, сам Гейтс высказывался против прекращения финансирования абортов за рубежом правительством США. Это очень хорошо укладывается в общие усилия по сокращению рождаемости.

              Стоит еще раз отметить – Билл и Мелинда могут искренне верить, что благодетельствуют человечеству и делают мир лучше. Но искренность благих намерений никогда не мешала людям страшно и разрушительно ошибаться. А огромные деньги не делают вас безошибочным – они просто делают ваши ошибки огромными.

              Не приписывая американскому благотворителю недоказанных (и, часто, неправдоподобных) преступлений, можно усомниться в этичности самой практики, когда очень богатые иностранцы форматируют культуру и традиции бедных стран в соответствии со своими представлениями о том, как будет хорошо и правильно. Да и не только бедных – глобальное продвижение определенной повестки дня – антисемейной, про-абортной, про-ЛГБТ, за которой стоят очень большие деньги, является серьезной проблемой.

              Когда люди, которых никто не выбирал – но которые приобрели огромные деньги личной изобретательностью (как Гейтс) или финансовыми спекуляциями (как Сорос) – используют возможности глобальной экономики для продвижения крайне спорных идеологических взглядов и практик, это должно нас беспокоить. Тем более, что Россия вовсе не страдает от перенаселения – а, напротив, от пугающей депопуляции, с которой власти пытаются бороться, поддерживая семью и чадородие. Организации, которые финансируются людьми, ставящими себе целью именно сокращение деторождения, не должны работать у нас.

              Электронная слежка тоже является серьезной проблемой. Разумеется, никаких «жидких чипов» которые можно залить людям вместе с прививками, не существует. Они технически невозможны. Но это ничего не меняет в том, что Microsoft – фактический монополист на рынке программного обеспечения, 83% компьютеров в мире находятся под управлением Windows. Mac Os занимает 12,8% рынка, и Linux, в котором написана эта статья –  1,4%.

              Зависимость экономики, обороны, правоохранительной системы и других областей государственной жизни от иностранного монополиста может вызывать настороженность. Как и возможности слежки – не при помощи «чипов», а при помощи обычных мобильных телефонов, хотя в этой области Microsoft принадлежит небольшая часть рынка – тоже стоит принимать во внимание.

              Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности тут вполне уместно – а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Сомневаетесь в том, что Билл Гейтс безупречный благодетель человечества? А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»! Вот вам шапочка из фольги!

              Поэтому – хотя и не только поэтому – важно сохранять осторожность и здравомыслие, и не принимать участие в распространении сплетен и слухов, которые только мешают ответственному анализу возможных угроз.


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