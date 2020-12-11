Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Ким Ки Дук умер. Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам.

Дружил со студентами. Странно жил. То ли скрывался, то ли искал себя, быть может, совсем потерялся.

Бывало, выпивал. Ему было тяжело на душе, депрессия, обвинения в Корее. Одиночество. Почему-то умер в Латвии.

Я помню, много лет назад мы смотрели его фильмы, перекатывали на языке КИМ КИ ДУК, рассматривали фотографии, а сегодня вот так.

Был талантливый человек, теперь нет.

Кажется, что он был обречён умереть в одиночестве, в маленькой продуваемой ветрами стране, где много пустых домов.

Жаль. Он был настоящий.

А история рассудит, где баланс дурного и хорошего. Но его будут помнить.

Он останется в истории кино (...) этот талантливый кореец со странным лицом печальной восточной маски, который умер на краю нигде.

Источник: Блог Алексея Германа