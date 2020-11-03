Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Проблема гей-браков сближает эстонцев с Россией

Эстонское общество по отношению к гей-бракам пошло наперекор Европе Petros Karadjias/AP/ТАСС
Вслед за Россией и Эстония, похоже, внесет в свою конституцию положение о том, что брак – это союз только мужчины и женщины, а не гомосексуалистов. Проблема гей-браков вызвала настоящую склоку среди эстонских политиков и решение о проведении референдума. Кроме того, жители Эстонии возмущаются по поводу внедряемого в детских садах «сексуального воспитания». Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...

Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Тимур Шерзад

    Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

    Тимур Шерзад
    журналист
    		3 ноября 2020, 12:06

    3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. Боевые действия были тут ни при чем – немцы оккупировали Киев еще в сентябре. Но зачем взрывать не имеющую отношения к войне религиозную святыню? Давайте разберемся.

    А может, это наши?

    На первый взгляд, роль немцев во взрыве и правда выглядит странноватой – обычно те уничтожали что-то при отступлении, но никак не несколько месяцев спустя после захвата, да еще и в обстановке, когда их пребыванию в Киеве ничего, казалось бы, не угрожало.

    Многие грешили на советских партизан или НКВД. Основания на то и правда имелись – советская власть успела прославиться взрывами православных храмов в 30-е годы, что создавало благоприятную для обвинений идеологическую обстановку. Кроме того, госбезопасность и правда заминировала некоторые здания в Киеве перед отступлением – так, например, немцам доставил немало неприятностей взрыв комендатуры 24 сентября. И это лишь один пример из многих.

    С другой стороны, сохранились свидетельства, что немцы за несколько дней до взрыва оцепили собор и принялись вывозить оттуда ценности. Кроме того, уже после войны нашлась кинопленка, задокументировавшая взрыв – и там вовсе нет элементов внезапности и паники. Напротив, все свидетельствует об использовании треноги и заранее выбранном ракурсе – то есть о том, что немцы точно знали, что сейчас бабахнет.  

    Иногда, чтобы объяснить это, публицисты рождают «промежуточный» вариант: мол, в НКВД собор заминировали, но взрыватель не сработал. Немцы взрывчатку обнаружили, но разминировать не сумели. И в итоге подорвали, чтобы не возиться.

    Но тут вызывает сомнение выбор объекта. Ведь взрывчатка, как и любой ресурс, ограничена – да и человеко-часы на ее закладку не бесконечные. Поэтому, когда в НКВД оставляли «сюрпризы» оккупантам, объекты выбирались творчески. В Москве, например, заминировали лучшие ложи Большого театра. Минировали немецкие кирхи. И удобно расположенные здания, которые любой администратор оккупационных войск использовал бы под казарму или склад.

    Фото: общественное достояние

    А что собор? Ну, допустим, найдется среди оккупантов группа офицеров, которая захочет посмотреть на древний храм. А если нет? А если они будут ходить поодиночке и в частном порядке? Налицо неэффективная трата ресурса. Кроме того, когда гэбисты хотели взорвать что-то именно основательно (так, чтобы снести все здание) – взрывчатка закладывалась в неприметное место и заливалась бетоном. И попробуй ее найди.

    Иными словами, если бы все было так просто, немцы бы не взрывались в других киевских зданиях.

    Логика зверя

    Так зачем немцам взрывать собор? Для этого стоит обратиться к специфическому мировоззрению нацистов. Сразу за расовой теорией по важности шло понятие жизненного пространства. Сама по себе концепция была предложена географами Ратцелем и Хаусхофером еще задолго до войны – и была вещью относительно безобидной. Просто в реалиях сельскохозяйственных возможностей своего времени обуславливалась связь между силой народа и его количеством, а последнее увязывалось с доступным пространством.

    Гитлер и нацисты развили идею до простого вывода: «надо любой ценой заполучить для немцев плодородное жизненное пространство». Причем с заморскими колониями Германия уже обожглась в Первую мировую, и на этот раз речь шла о континентальных владениях – на востоке. И малозаселенные, по европейским меркам, русские пространства, где, помимо всего, имелись плодородные черноземы, подходили идеально.

    Планируя организовать величайшую колонизацию XX века, Гитлер понимал: меньше всего ему нужны на этих землях чужие народы. Использовать их, как рабов, на первых порах – отличная идея. И то нужны далеко не все – «лишних» можно уморить голодом. А оставшихся опустить на самое дно, обрубив технические возможности, отобрав инфраструктуру и разрушив культуру.

    Взрыв Успенского собора, судя по всему, относился именно к последней части. Именно в такой ипостаси разрушенный храм попал на страницы мемуаров Шпеера. Геббельс сказал тому, что взрыв – дело рук рейхскомиссара Коха, а цель – «уничтожить символ украинской национальной гордости». Чтобы было меньше материальных свидетельств бывшего величия, которые порой могут питать непокорность похлеще других факторов.

    Затянувшаяся реставрация

    Сильно после войны к тому, что осталось от храма, отправили ученых – провести полноценные исследования, чтобы восстановить собор в максимально приближенном к оригиналу виде. Ну и раз уж выпала такая возможность, устроили археологические раскопки.

    Закончив в 70-е, к 80-м разработали проект восстановления. Тот, правда, затянулся – среди киевлян возникла длительная дискуссия. Пока выясняли, кто прав, кто виноват – рухнул Советский Союз. На какое-то время всем стало не до того, но в итоге в 90-е деньги на собор нашли, и к 2000-му восстановили.

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    А получилось по факту показательно. Немцы, прикрывавшиеся защитой веры против большевизма, своими руками разрушили тысячелетний храм. А коммунисты, и правда ранее прославившиеся подрывами церквей, сделали все, чтобы восстановить то, что от него осталось.


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