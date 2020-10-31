Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

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31 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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    Геворг Мирзаян

    Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		31 октября 2020, 12:08

    Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением.

    Попытка №3

    30 октября прошли третьи по счету (после Московского и Вашингтонского раундов) переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. На сей раз они состоялись в Женеве, где сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) попытались вместе сделать то, что не получилось у Владимира Путина и Дональда Трампа по отдельности – принудить Ереван и Баку прекратить военные действия.

    В итоге после семичасового переговорного процесса посредники даже не смогли добиться нового формального перемирия – просто «подтвердили обязательство полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях». Как-нибудь когда-нибудь потом. По сути же договорились лишь о том, что Армения и Азербайджан «не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам», а также «будут активно участвовать в сборе останков и обмену ими на поле боя» и обменяются военнопленными. Вопрос лишь в том, сколько проживут пункты этого соглашения?

    Первое уже нарушено – в ночь с 30 на 31 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт уже подверглась ракетно-бомбовой атаке вооруженных сил Азербайджана. Скорее всего, в ближайшее время и ракеты армян вновь полетят на азербайджанские города. Второе, вероятно, будет нарушено в ближайшие дни – по заверениям армянской стороны (по-настоящему не опровергаемым оппонентами), Баку не хочет забирать трупы своих солдат, находящихся на подконтрольной армянам территории. В Азербайджане действует жесткая цензура, и там (в отличие от Армении) не публикуются списки погибших, дабы не смущать людей большими потерями.

    Нужна замена?

    С другой стороны, а почему перемирие вообще должно начать действовать? Кто бы что ни говорил, стороны обычно соглашаются на компромисс лишь в том случае, когда осознают невозможность достижения победы иным способом. Зачем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и стоящему за ним турецкому султану Реджепу Эрдогану подписывать перемирие в ситуации, когда Баку имеет возможность захватить еще какую-то часть Карабаха? Когда азербайджанские войска при помощи сирийских террористов (по версии главы СВР Сергея Нарышкина) и турецкого спецназа (по уверению армян) ведут активные и не всегда безуспешные боевые действия, приближаясь к Лачину, Шуше и Степанакерту? Призрак тотального поражения и невозможности дальнейших наступательных действий перед ними появится лишь в том случае, если Москва с военно-политической точки зрения более активно вмешается в конфликт – а пока этого нет. Значит, пока можно решать вопрос военным методом.

    Впрочем, Баку и Анкара готовы сменить автомат на перо, и договориться даже не о перемирии, а об окончательном решении Карабахского вопроса. Для этого Москва должна сделать лишь две вещи – согласиться на смену переговорного формата и убедить Армению поступить так же.

    Азербайджанские и турецкие элиты в унисон говорят о том, что нынешний формат переговоров (собственно, тот, который и проходил в Женеве – Армения, Азербайджан плюс тройка стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ) не является эффективным. Что посредники ничем не занимаются, и почти 30 лет не могли сдвинуть вопрос с мертвой точки. Поэтому некоторых бесполезных посредников – Вашингтон и Париж надо взять, да и заменить на одного, но очень полезного, в лице Анкары. Фактически, Москве предлагают формат 2+2, состоящий из России и Турции, а также Армении и Азербайджана.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Сообразим на двоих?

    По факту, именно Россия и Турция тут играют основную скрипку. Не из-за зависимости Еревана и Баку от двух вышеозначенных держав, а из-за того, что формат этот абсолютно не про Карабах. Реджеп Эрдоган предлагает Владимиру Путину удалить с Кавказа всех посторонних игроков и решать проблемы региона в тандеме. Сообразить, так сказать, на двоих – как в свое время сообразили в сирийском Идлибе.

    До сегодняшнего дня Москва столь щедрое предложение отвергала. Не из-за любви и заботы о Франции и США, и не только из-за нежелания входить в формат с фиксированной позицией союзницы Армении (Кремль считает, что роль посредника в конфликте более выгодна, чем роль сюзерена одной из сторон). И дело тут не в неспособности продавить Ереван (а формат 2+2 означает, что в случае ввода миротворцев на территории Карабаха окажутся не только российские, но и турецкие войска – что для армян абсолютно неприемлемо). Просто потому, что в Кремле прекрасно понимают, до каких рубежей распространяются амбиции Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер хочет легитимировать свое присутствие на Кавказе, стать формальным архитектором тамошней системы безопасности. Что уже само по себе таит опасность – ведь во всех региональных конфликтах, куда влезала Турция (Сирия, Ливия, Палестина) она работала с деструктивных позиций. Везде делала ставку на радикальные исламистские элементы, везде вела себя предельно агрессивно. Иногда даже становилась этаким кукушонком, вытесняющим из региона игроков, ее вскормивших и запустивших (например, Америку с Ближнего Востока).

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    Учитывая все вышесказанное, создание формата 2+2 действительно будет сменой автомата на перо – но в ином, жаргонном понимании слово «перо». Смена для того, чтобы приблизиться к России и не только отжать у нее среднеазиатский кошелек (на который тоже претендует Эрдоган в рамках своего «пантюркистского» проекта), но и затем всадить ей это перо в северокавказскую спину.

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