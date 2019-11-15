Зачем и куда разводят войска в Донбассе

С пятой (если не более) попытки началось разведение войск между вооруженными группами ВСУ и силами самообороны Донецкой и Луганской народных республик.

На протяжении долгих месяцев тему разведения войск в хвост и гриву эксплуатировали солдаты «информацiйноï вiйны» (по совместительству – ВСУ и Госдепа США, в разных сочетаниях). В срыве (по вине украинской стороны) разведения войск Украины и ЛДНР обвиняли Россию. Попытки Владимира Зеленского дать – ради разведения войск – соответствующие указания нацгвардейцам наткнулись (с их стороны) на публичное, в прямом эфире, указание пути, по которому, по их мнению, должен уйти Зеленский.

В общем, как обычно и как всегда бывает на территориях, подвергаемой глобально-демократической зачистке (Ирак, Ливия, Сирия до введения российских войск) – Украина на наших глазах все более безвозвратно превращается в Гуляй-поле, в территорию национального суицида, в зону распада и анархии. И мнения, установки и решения людей, пытающихся сохранить видимость государства (а также внешних сил, пытающихся на все это «государство» влиять), уже перестают влиять на тех, кто вроде как должен был выполнять эти решения и следовать установкам.

При этом многочисленные центры принятия решений приводят в действие сбрендивших роботов, которые потом выходят из-под управления и начинают влиять на себя и своих создателей совершенно непредвиденным образом.

Чего хотят от разведения войск на Украине? Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил 7 ноября, что США хотят введения на освобожденную от армий территорию войск МВД Украины и нацгвардейцев (зачисленных в состав МВД нацистских «добровольцев»).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ждет следующего разведения войск, при котором ВСУ «освободят» Донецк, а войска народных республик отбросят за границу с Россией. Президент же Зеленский, как шутят в Сети, ставит перед собой более реалистичную цель – пользуясь разведением войск, проникнуть на встречу в «нормандском формате» и сфотографироваться с Путиным.

В общем, все они хотят по большому счету одного – полной капитуляции республик и полного отказа России от поддержки народа Донбасса в его неравном противостоянии той Украине, которая перестала быть родной. В полном соответствии с тем курсом Запада, об опасности которого предупреждал Путин в 2007 году в Мюнхене, и от опасности которого стала вынужденной защищаться Россия в последующие годы XXI века.

А вот чего же хочет для себя Россия от разведения войск и от Донбасса в целом? Вопрос этот звучит цинично, но ответ на него есть – совершенно честный, основанный на фактах и избавленный от оценочных категорий.

Россия всего-навсего берет в рассмотрение одну маленькую проблему. Проблему нынешней и дальнейшей жизни людей, проживающих сегодня на освобожденной от бандеровской власти территории народных республик.

Россия с самого начала геополитических игрищ вокруг Украины вела себя в этом смысле поперек европейских ценностей – и принимала в расчет людей и их жизнь. В Крыму и в Донбассе.

Россия с самого начала, в отличие от «партнеров», принимала во внимание (хотя не все согласны, что в достаточной мере) гуманитарные аспекты украинской катастрофы.

И, позволю себе предположить, именно это отличает позицию России и в Сирии, и на Украине: России люди не пофиг. Причем далеко не только из собственно гуманитарных, но из вполне прагматических соображений.

В чем проблема западных «партнеров» в их не вполне победоносном марше по лицу Земли? Именно в том, что люди как живые, не зависящие от их воли существа, ими в расчет не принимаются. Когда эти люди голосуют за не те партии, их объявляют фашистами. Когда страны хотят дружить с Россией, их руководителей свергают. Когда фермеры ЕС хотят производить те продукты, которые их предки производили веками, их плантации прикрывают евростандартами и заменяют общечеловеческими тепличными овощами.

Собственно, к этому – к тому, чтобы наплевать на людей, к тому, чтобы оставить Донбасс на поток и разграбление – и склоняют Россию в рамках «минских договоров» и «нормандских форматов». Этого добиваются от нашей страны эмиссары в пробковых шлемах и комиссары с нацистскими трезубами.

Собственно, цинизмом и жестокостью мировую политику не удивить. И – извините, но это так – представить себе, что часть правящей элиты России подтолкнет власть к «компромиссному» решению, в принципе, было бы возможно. Если бы не один простой и совершенно циничный факт.

А факт этот называется «гуманитарная катастрофа». Любая попытка сдать (даже словесная – обозначить сдачу) народные республики Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Все, кто хотя бы немного знает об условиях жизни донбассцев; все, кто представляет себе масштабы их понимания того, с чем им придется столкнуться после нацгвардейской оккупации; все, кто оценивает масштабы неминуемых репрессий, прямых расправ и грабежа – все они прекрасно понимают, что десятки, а то и сотни тысяч людей хлынут тогда через границы России, пока те не закрылись. Прихватив с собой все, что в эти годы обеспечивало возможность их выживания. И не только деньги и вещи.

Поэтому наших донецких и луганских братьев можно, как бы цинично это не звучало, успокоить. Все-таки самоубийцей российская власть быть не стремиться, а потому и «развести» ее – вместо войск – никому не удастся.