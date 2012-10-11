Кого возбуждают тупые бабы?

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...

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          Антон Крылов

          Кого возбуждают тупые бабы?

          Антон Крылов
          журналист
          		 1 июня 2018, 21:27

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          В конце недели в «Фейсбуке» дамы активно делятся публикацией живущей в Лондоне дочери писателя-почвенника Владимира Солоухина. Ольга Солоухина рассказывает историю о своих подругах, одна из которых ради того, чтобы выйти замуж, притворилась, что не знает значения слова «сопрано», а другая, прекрасно разбирающаяся в вине, делает вид, что ничего в нем не понимает.

          Мораль басни: «Послушай, вот так я тебе скажу – я или умная, как ты, и все знаю и во всем разбираюсь, или замужем. Я выбрала второе, что и тебе советую».

          Запись репостнула бывший политик, а теперь коуч и киноактриса Ирина Хакамада, а также сетевая и офлайн-скандалистка Божена Рынска, так что эту публикацию вполне можно счесть состоявшимся социальным явлением.

          Хакамада комментариев не оставила, а Рынска, жена медиадеятеля Игоря Малашенко, сделавшего карьеру от работы в штабе Бориса Ельцина до работы в штабе Ксении Собчак, написала, что, мол, она совсем не такая. «Я этих девочек антипод. Я  кошмар и страшный сон всех мужчин», – призналась Рынска. 

          Как говорится, спасибо, что предупредили.

          Фото: «Рассказы», RUmedia

          Менее эпатажные пользовательницы «Фейсбука» обсуждают, насколько жизненнен совет притворяться дурой, чтобы выйти замуж, несмотря на то, что ответ на него неоднократно дан в отечественном кинематографе. Во-первых, не надо притворяться, во-вторых, не надо быть дурой.

          Американские сценаристы, отметим, не имеют четко выраженной позиции по этому поводу – там семейное счастье достается и умникам и умницам из сериала «Теория Большого взрыва», и туповатой, но милой простушке-проститутке в исполнении Джулии Робертс.

          В нашей массовой культуре все однозначно.

          Во-первых, «Москва слезам не верит». Героиня Веры Алентовой дважды врет своим мужчинам. В результате первый, плохой, который кинооператор, бросает ее босую и беременную после того, как выясняет, что она живет в общаге, а не в высотке на Баррикадной. А второй, совестливый, но принципиальный слесарь Жора, он же Гога, уходит в запой после того, как узнает, что его возлюбленная – директор завода, а не простая советская женщина.

          Ложь и притворство в принципе плохо сказываются на отношениях – как бы говорит нам этот оскароносный фильм.

          Что же касается реальной глупости, то есть фильм «Рассказы», где красавица Любовь Аксенова играет юную дурочку, в которую ненадолго влюбляется зрелый мужчина. Однако, выяснив, что та не знает банальных исторических фактов, бросает ее ради ровесницы, с которой можно поговорить о Троцком.

          Фраза из этого фильма «О чем с тобой трахаться?!», брошенная главным героем при расставании, очень хорошо характеризует реальное отношение умных мужчин к глупым женщинам. И умных женщин к глупым мужчинам. И умных гомосексуалов обоих полов к глупым гомосексуалам обоих полов, вероятно, тоже.

          Интеллектуальная близость, вероятно, не так важна при коротких отношениях. Но при длительных она жизненно необходима.

          Но почему же тогда совет «закосить под дурочку» вдруг оказался таким популярным и массово разошелся по социальным сетям?

          Скорее всего, потому, что женщины, и умные, и глупые, путают ум и плохой характер. А это принципиально разные вещи. Более того. Автор (или ее подруга) говорит той женщине, которая прекрасно разбиралась в вине, но при этом делала вид, что это не так: «Ты чего вообще из себя изображаешь? Да ты ему скажи, что ты со своим предыдущим с вином ниже «Петрюса» и за стол не садилась!»

          Что в данной ситуации услышат 146% мужчин? Не то, что его дама сердца разбирается в вине. А то, что она сравнивает его со своим бывшим. На таких, разумеется, никто добровольно жениться не будет.

          Более того, я не проводил опроса, но уверен, что так же оценили бы подробное высказывание и большинство женщин. Никому не нравится, когда их вслух сравнивают с бывшими.

          Так что притворяться, что не разбираешься в вине или высоте певческих голосов, совершенно не нужно. Надо просто не говорить «а вот мы с моим бывшим пили Moet под колоратурное сопрано».

          Точнее, вообще не принципиально, что говорить после упоминания бывшего в позитивном контексте.

          Запомнили этот совет? Теперь забудьте, он тоже не универсальный. Есть мужчины (и женщины), которым нравится, когда их унижают. Про явление под названием БДСМ наверняка все слышали, даже если не смотрели «50 оттенков серого» и не читали самого знаменитого после Григория Явлинского уроженца города Львова Леопольда фон Захер-Мазоха.

          Поэтому, собственно, любой совет «как выйти замуж со стопроцентной гарантией» является обыкновенной ложью. Можно ходить на курсы глубинного орального секса и притворяться полной дурой, можно, наоборот, учиться доминированию и получать докторскую степень, шансы обзавестись печатью в паспорте и не обзавестись будут приблизительно одинаковы.

          Кого-то возбуждают образованные дамы, а кого-то – тупые бабы. Женятся на красавицах и уродинах (потому что истинная красота – в глазах смотрящего), умных и дурах, жирных и тощих, стервах и обладательницах идеального характера. Или не женятся.

          Вообще сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны.

          Большинство и умных, и глупых женщин по-прежнему предпочитают старый добрый брак, а не полиаморию, «последовательное сожительство» и прочие ультрасовременные виды отношений мужчины и женщины.

          И это, пожалуй, главный вывод из популярности текста «притворись дурой, чтобы выйти замуж».


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